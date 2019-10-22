家常菜：剁椒花肉蒸茄子的做法

原料：长茄子2根，五花肉5两，葱姜末10克，香葱、剁椒、豆豉、生抽、米醋适量。

做法：1.长茄子洗净拍松，每根切成6条，并排挨着放在深盘中；2.锅里面放底油，加五花肉煸炒片刻，放入葱姜末炒香；3.加剁椒碎和豆豉碎炒出香味后放入生抽和米醋；4.把炒好的肉末辣椒撒在茄子上，上屉蒸10分钟出锅；5.香葱切末撒在茄子上，烧一点热油林在葱末上即可食用。

点评：这道菜采用了蒸的烹调方法，不仅少盐少油，还最大程度地保留了食材的营养。▲