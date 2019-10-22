私人定制朋友圈：表演中有多少自我压抑

一些人真的太难了。发个朋友圈也要思前想后，文案怎么写，图片怎么配，都要费一番功夫。也因此，最近，网上流行起了“朋友圈文案售卖”。3元买模板，60元私人订制，代写朋友圈成了生意。

表白、祝福、微商广告等朋友圈配文都可以帮忙写，还有所谓的“朋友圈配文砖（专）家”的人在线授课、布置作业，指导你发布出彩的朋友圈。

看到这则新闻，不得不感慨一句，当代人的表演型人格，在朋友圈发挥得淋漓尽致。开心时，朋友圈文案是各种语气词与标点符号堆砌下的诗与远方，元气满满；难过时，朋友圈文案则是悲伤逆流成河，45度角仰望天空的疼痛文学；黄金周度假，朋友圈文案则是大型出游炫耀现场……以伪装武装自己的朋友圈，成为彼此的心照不宣。

当传播学者戈夫曼遇上互联网，都要折服于当代人的“戏精”本质。自我呈现升级为社交媒体中的自我表演，虚拟社交进化为虚假社交。于是乎，朋友圈成为表演的橱窗，大家都在对着窗外的人们，陈列着自己精心烹制的鸡汤文案。百般修饰后的配图，吸引着他人片刻的驻足和点赞。

即便自己把日子过得一地鸡毛，也要在朋友圈里呈现出岁月静好。谁还没有个偶像包袱，在朋友圈也放不下来？谁还没个人设，需要在朋友圈保持一下？就像村上春树在《且听风吟》中借导演罗杰·瓦迪姆之口戳破的此类朋友圈表演实质：“比起那些贫瘠的现实，我更爱华丽的虚伪。”

以往是绞尽脑汁摘抄书籍语录，如今连发朋友圈都要去找人代写。朋友圈表演迭代到现在，反映出一些人缺乏将所思所想朴素地表达出来的能力，又不甘心在朋友圈里泯然众人，所以唯有求助于套路，伪装树立文艺少女、斜杠青年、普通中产的形象。这可能不仅是为了维护面子，向他人宣告我过得很好，秀一波优越感，也是一种自我安慰，为了博取更多的关注度，获得群体的认同感。

可悲的是，构建的人设难保不崩塌，套路玩得深，谁把谁当真？过度表演将现代人引入了怪圈，依赖于他人的认可，来获得自己内心的满足。如此，注定要过上线下线上的双面人生。在虚假的众人环绕中，大家正在一点点丧失掉社交分享的真正乐趣。在自相矛盾、自我压抑中，人们难免一点点地迷失本性。毕竟，朋友圈所营造的那个完美的自己，并不代表着现实的真我。

因此，是时候撕掉那张虚假的面具，回归现实，回归自我，大肆地哭、放肆地骂，活得真实一点。