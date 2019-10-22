多吃熟番茄，精子质量好

精子的质量是判断男性生育能力最关键的指标。近日，英国谢菲尔德大学团队发表在《欧洲营养学杂志》上的一项研究结果显示，男性多吃煮熟的西红柿可改善精子质量。

研究人员将60名19~30岁的健康志愿者平均分为两组。在为期12周的试验中，一半人每天服用番茄红素补充剂，另一半人服用相同剂量的安慰剂。12周后，研究人员收集参试者的精子和血液样本，并使用计算机系统测量精子形态。他们发现，服用番茄红素的参试者精子大小和性状的改善非常显著，两种精子质量指标——活性精子的比例和精子浓度的比例都有所增加。

研究人员指出，番茄红素是一种强效抗氧化剂，可抑制精子的氧化，从而实现改善精子质量的目的。它存在于一些水果和蔬菜中，主要来源于番茄。已有研究显示，熟番茄中番茄红素的含量更高，更易被吸收。接下来，研究团队准备通过进一步临床试验检验不孕不育症的免侵入性治疗效果。（水 欣）