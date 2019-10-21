北京精农公益基金会设专项基金保障慢病防控
近日，北京精农公益基金会迎来首个专项基金—— “全民低成本健康专项基金”成立发布会。
据介绍，全民低成本健康是以先进适宜的诊疗设备夯实医疗机构，以自主可控的信息平台整合卫生资源，优化全国医疗格局，通过较低投入实现全民健康的民生工程。2019年是中国科学院全民低成本健康中心挂牌成立11周年，也是中国科学院全民低成本健康海云工程运作第9年。全民低成本健康海云工程是中科院落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，加快科学技术成果转化应用，发挥科技进步在改善民生和促进社会发展中的支撑和引领的重大举措。
据了解，为响应国家政策落实工作，北京精农公益基金会成立“全民低成本健康专项基金”，用于支持“全民低成本健康”在慢病防控领域的落地实施。具体内容包括：面向全国各个省市及自治区宣传推广全民低成本健康慢病创新服务公益项目，建立全民低成本健康慢病创新服务点；开展医护教育与患者教育和公益传播活动，提高医生诊疗技能与患者依从性；通过适宜技术的使用，如开展血糖易见教育管理课程的培训，开展药+板的慢病链式服务，支持全民低成本健康专项的实施。进而让全民享有低成本、高科技的医疗卫生信息化服务，借助易学、易用、易分享的适宜技术和健康产品造福广大临床医护和患者。以实现“普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命”的目标。
发布会上，北京精农公益基金会领导张文波、于永涛、秘书长何希旻，中国科学院苏州先进技术研究院院长周树民，全民低成本健康产业联盟代表企业中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事长陈凯以及到场的20余位各方领导、嘉宾与代表，共同参加授牌仪式，并见证“全民低成本健康专项基金” 成立。
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