郑州举行智慧健康4.0产业发展国际论坛 助推河南健康产业发展

10月20日，“2019国际智慧健康4.0产业发展论坛”在郑州举行。本次论坛由河南省荥阳市人民政府、清华大学互联网产业研究院、欧盟国际生命科学技术联盟(MAGIA)共同主办，以“汇智能、慧康养、惠民生、会幸福”为宗旨，充分运用清华大学等国内一流高效的产学研融合成果，与参会嘉宾共同探讨人工智能如何赋能医疗、互联网医院如何发展、如何让有限的医疗资源发挥更大作用等热点话题。

清华大学互联网产业研究院院长朱岩指出，从全球趋势看，国内外标杆科技公司纷纷投入智慧健康行业，智能数字技术正在重构医疗健康的框架和知识体系，新医学工科的学科建设正在成长路上。

朱岩认为，首先AI可成为大众的健康助手，促进现有医疗体系的制度改革、信息共享、高效运转等，让大众成为健康信息、数据丰富的个体，从而改变现有的医患关系。同时，健康医疗管理机构和从业医生等能从系统、全局的角度进行健康管理、诊断和治疗，为个性化的健康管理、服务等提供更多可能。

他介绍，清华大学互联网产业研究院将把清华大学经济管理学院的经济管理优势与各产业紧密融合，抓住互联网的时代契机，助力河南荥阳智慧健康产业发展。

河南省荥阳市市长王效光表示，荥阳将创新作为引领高质量发展的第一动力，持续提升科技创新能力，突出企业创新主体地位，加快培育创新生态链，深入推进“政产学研用”协同创新。借助与清华大学互联网产业研究院的合作契机，邀请各位专家、学者把荥阳作为科研工作和技术转化的承载地和学研基地。

主办方表示，未来将继续与来自海内外的行业专家、教授保持紧密合作，汇聚全球健康领域共识,促进全球健康事业和健康产业发展，共谋人类健康的未来。智慧健康4.0时代已经到来，传统医疗模式正在悄然改变，传统方式求医年代已经过去，用智能数字化工具管理健康正在进行。相关与会领导与专家将共同开拓探索智慧健康4.0产业的美好未来，让智慧健康成为每个人健康、快乐、幸福的得力帮手。