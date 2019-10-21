航天超声联盟成立大会暨第六届航天超声疑难病例讨论会在北京召开

日前，由中华医学会北京分会超声医学专业委员会、北京女医师协会超声医学专业委员会、北京市海淀区大健康产业联合会、航天医疗健康科技有限公司（以下简称“航天医科”）主办，航天中心医院承办的航天超声联盟成立大会暨第六届航天超声疑难病例讨论会在北京召开。

据了解，航天超声联盟的成立旨在深入贯彻落实《“健康中国”2030规划纲要》等有关文件要求，推进国家分级诊疗落地，以“共建、共赢、共享”为原则，以学科建设为中心，以技术帮扶为纽带，充分发挥优势专科积极作用，促进我国超声事业的协调发展，助力基层单位服务能力提升。目前包括北京、河北、天津、陕西、内蒙古等15个省市的近百家单位加盟，吸纳了全国三甲医院及国际超声专家近200位。

航天医科总经理、航天中心医院院长杜继臣在致辞中表示，成立专科联盟是全面贯彻落实党的十九大精神，深化医药卫生体制改革，实现区域医疗资源协同发展的有益探索。超声联盟整合并充分利用了北京市乃至全国三甲医院及国际的优秀专家资源，贯通了航天医科集团内九家医疗机构和近百家各层级合作的医疗机构，建立以学科建设为中心、以技术帮扶为纽带、优势互补的帮扶与合作机制，积极推进超声专业规范化、标准化、同质化、优质化的“四化”医疗服务。希望以此次大会为契机，合力打造高起点、有创新、真管用、可持续的高水平医联体。

作为联盟主任委员，航天中心医院副院长郭君详细解读了组建航天超声联盟的背景、目的、方案和前景，并宣读了联盟单位名单和专家名单。

航天医科党委书记、董事长陈仕俗表示，成立超声联盟是机遇，也是挑战，是发挥大型公立医院优势资源的机会。对航天超声联盟的建设，他提出了三点要求：一是携手共建，共赢共享；二要不断创新、巩固合作；三要深化改革、大胆尝试。践行健康中国战略，为患者提供优质医疗服务贡献更大的力量。

会议同时进行了专家专题汇报和超声疑难病例讨论会。大会邀请到多名超声界知名专家针对超声规范化诊疗进行讲解，同时有来自不同单位的40余位超声医生分享了精彩的疑难病例并得到了专家的点评和分析。此外，大会还为专家代表颁发聘书，为基层单位代表进行授牌。

中华医学会北京分会、北京市海淀区卫生健康委、北京女医师协会、北京市海淀区大健康产业联合会、全球医生组织中国总代表、航天医疗健康科技有限公司等单位的各级领导和专家参加了会议。