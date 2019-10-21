中国非公立医疗机构协会健康体检分会成立

日前，中国非公立医疗机构协会健康体检分会在京正式成立。据相关人士介绍，分会成立旨在促进社会办医健康体检行业良性发展，加强行业交流及合作。

近年来，我国非公医疗机构数量突飞猛进，对于完善医疗服务体系，吸引优质医疗资源下沉，满足人民群众多层次、多样化的医疗服务需求，具有重要意义。对于健康体检行业来说，身处新时代的分水岭，医疗质控标准、产研能力升级问题尤为突出，建立一个统一发声、规范标准、加强自律的行业交流平台，迫在眉睫。

26个成员签署社会办医服务承诺书

10月17日至18日，由中国非公立医疗机构协会主办、美年大健康集团承办、中关村新智源健康管理研究院协办的“中国非公立医疗机构协会健康体检分会成立大会暨首届学术论坛”（下称“会坛”）上，首先选举产生了“首届健康体检分会”包括会长1名、名誉会长2名、秘书长1名、副秘书长1名、副会长6名、常务委员37名、委员136名的领导班子。美年大健康集团董事长俞熔当选首届中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长，与领导班子成员郑重宣读了《行业宣言》并见证揭牌仪式。

据了解，为进一步加强行业自律和维权、保障医疗质量安全、让人民群众安心放心的选医就医，健康体检分会特别组织了常委以上的26家会员单位签署了中国非公立医疗机构协会制定的《社会办医服务承诺书》。

健康体检分会相关人士介绍，“中国非公医协健康体检分会”的成立，是中国非公立医疗机构协会多年来致力于搭建全国社会办医健康体检行业交流、分享、互助、共进平台的重要成果，也是为推动企业发展壮大，促进产业融合与转型升级交出的一份答卷。

以预防医学为入口助力健康中国

“中国非公医协健康体检分会”首届学术论坛以“传承创新、共建共享、发展责任”为主题，吸引了来自全国20余省市及自治区的近百名企业决策者、医疗集团研究专家、学者、投资机构及媒体。

论坛就当前形势下，我国社会办医健康体检行业政策走向、提升行业创新水平、未来一段时期的发展战略规划以及面临的新机遇和新挑战等多个维度进行了广泛交流和深入探讨。

国家卫健委疾病预防控制局副局长雷正龙在致辞中表示，“健康中国”行动所强调的重大疾病防控任务，尤其是疾病的早诊早治，与体检密切相关，“中国非公医协健康体检分会”的成立是中国医疗卫生事业发展进程中的重要关口，希望分会坚持以预防医学为入口、以健康体检服务为抓手、以群众健康为己任，努力满足人民群众多层次健康需求。

中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明为所有当选委员颁发聘书并致辞：“健康体检分会的成立标志着行业正式进入发展新阶段，尽快规划、落实‘行业团体标准’是促进行业标准化、同质化、品牌化发展的重要工作。依据行业团体标准，评价认证并开展岗位教育培训，终将利好行业、造福社会。实现我国健康体检行业创新发展。”

分会未来将打造行业标准和共识

中国非公医协健康体检分会首届委员会名誉会长郭启勇表示，中国非公医协健康体检分会的成立是顺应健康管理行业蓬勃发展的行为，也是行业发展的内在诉求。目前国家高度重视医疗健康事业，从政策角度看，社会办医健康体检行业正处在上行阶段充分享受政策红利，面对万亿级蓝海市场，企业家更应该在协会引领下团结一致，把握机遇、紧扣时代脉搏，主动投入到这一改革大浪潮中，积极寻找自身定位。

中国非公医协健康体检分会首届委员会名誉会长武留信认为，自2002年以后，我国体检机构大面积兴起，全国逾4亿人次接受过健康体检，国民对于健康体检的需求以及对健康管理理念的认知正不断加强。这也意味着，体检行业必须快速适应市场需求，进入高质量发展阶段。

“‘健康中国’行动所强调的疾病预防、慢病早期筛查，正是体检行业的时代使命。”武留信指出，成立中国非公医协健康体检分会是社会办医管理体系的有效补充，分会成立后，要尽快开展行业调研，代表行业发声、反映行业诉求，制定行业评价认证标准，设置诚信监督、考核机制，充分整合行业资源，共同推动我国非公立体检机构健康有序发展。