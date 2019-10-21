世界中医药学会联合会儒医文化研究委员会成立

世界中医药学会联合会儒医文化研究委员会成立大会于2019年10月20日在浙江省湖州市召开。

世界中医药学会联合会名誉主席、原卫生部副部长佘靖出席大会并宣告“儒医文化研究委员会”成立；世界中联副主席兼秘书长桑滨生、浙江省中医学会会长肖鲁伟、湖州市南浔区委区政府领导莅临并致辞；浙江中医药大学副校长李俊伟代表承办单位讲话。国医大师沈宝藩、王世民以及北京大学、浙江大学、复旦大学、中国社会科学院、山东大学、山东中医药大学、浙江中医药大学、中国孔子学会、中国中医科学院诸多著名学者、相关机构负责人等出席大会论坛。国医大师王琦、梅国强、雷仲义，著名中医学家钱超尘、余瀛鳌、周超凡，美国、法国、日本、韩国中医组织等纷纷发来视频，祝贺儒医文化研究会成立。

大会选举中医文化学者卢祥之为首任会长。胡晓峰、许敬生、张大伟、陆地、张其成、朱爱松、翟奎凤、吴庆晏等人当选为副会长。中国中医科学院医史文献研究所主持工作副所长肖永芝、山东中医药大学中医文献与文化研究院常务副院长宋咏梅当选为秘书长。会议期间举办了“交融·共进——儒医文化传承与发展”为主题的高端论坛。论坛汇聚了国际国内300余名代表，国医大师沈宝藩、王世民，卢祥之、孟庆云、胡晓峰、王淑军、吴大真等学者作了学术报告。

世界中联创会主席佘靖在致辞中指出，历代中医学家恪守大医精诚，救死扶伤，追求博学至精，明德至善，提倡熟读经典，严谨治学，坚持精研医术，博采众长，都是中医对“仁”与“德”的崇尚，更是今天中医人应该继承的宝贵财富。儒医文化是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，是中国儒学文化与医学人文的高度结合。

卢祥之在报告中着重阐述了“儒医文化”内含，指出“儒医”代表着中医文化，是推动中医学术研究发展的根本力量。儒医文化所彰显的“以人为本”的人文精神和“天人合一”学术思想，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙” 指示，具有非常重要和积极的意义。

本次大会，也是浙江中医药大学校庆60周年活动的一部分，得到了浙江多方面的合作和支持。（来源：央视网）