3岁内小宝宝，长途旅行需谨慎
陈英
许多家长都想借假期带孩子外出见世面、长见识。在这里我要提醒：对于一两岁、两三岁的小宝宝，承受远程旅行，有些孩子是没有问题的，但如果孩子比较瘦弱，平时比较容易生病，就要掂量一下了。如果家里老二比较小，老大要出去玩，家长还是要多考虑小宝的耐受程度，毕竟如果小的折腾病了，就谁也玩不好了。
我提一些实用小建议：如果您家里有一两岁、两三岁的小宝宝，最好不要去太远的外地，在城市公园玩一玩就可以了，也就是城市里的公园和郊区县的公园，不建议带着孩子满世界跑、满世界飞。
因为一至三岁的小朋友自身免疫力比较低，适应力也比较弱，长时间旅行很容易生病。对于这个年龄段的孩子，满足他的生长发育和生长健康才是最重要的，带孩子见世面、长见识还在其次。有的家长说，我也经常带孩子出去玩儿，都没事呀！当然，有的孩子身体条件好，是可以的，但对于大部分小宝宝来说，并不适合这种长途旅行的折腾。
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