孩子睡眠足成绩才能好
胡珍
美国马萨诸塞大学一项新研究发现，没睡好觉才是导致孩子学业下滑的“无形因素”。
研究人员测量了参试儿童的睡眠和学习成绩等情况，结果发现，睡眠不良（入睡困难、每晚至少醒来1次）的儿童更容易出现学业困难、成绩差等问题。一项针对英格兰3000名高中生的研究也发现，成绩优秀的学生晚上睡眠时间和早睡时间明显多于成绩较差的学生。与成绩中等的孩子相比，成绩优秀的孩子每晚多睡17~33分钟，早睡10~50分钟。与成绩优秀的学生相比，成绩中等的孩子周末平均晚睡2.3个小时。
研究指出，与白天精力充沛的孩子相比，困倦容易导致注意力减退、情绪失控以及课堂上难以保持清醒等问题，这是孩子成绩下滑的重要因素。而保证充足睡眠可改善记忆力，提高学习成绩。因此，家里若有学龄孩子，家长务必要让他们睡好觉。
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