让特困供养老人“老有颐养”

编者按

据国家卫生健康委员会数据显示，中国进入老龄化社会20年来，老年人口数已从1.31亿升至2.49亿，成为目前世界上唯一老年人口超过2亿的国家。 当前，各种居家养老、机构养老、抱团养老、旅居养老等养老方式层出不穷，各地各级政府对于老年人慢性病、医养结合等民生问题的关注度也日益提升。可是，如何妥善解决特困供养老人，尤其是特困供养残疾老人晚年的衣食住行医，却始终还是一个社会性难题。

青海省唯一一家由医院全盘托管的养老机构——海东市民和县医养中心通过3年的有益实践，成功将养老机构和医院功能完美结合，让特困供养老人们住得安心舒适，过得开心健康，且不管是吃住行还是医疗服务，老人们无需花一分钱，而是由当地民政和残联补贴。民和县医养中心不仅被青海省民政厅授予“二星”级机构，深受老人们欢迎一床难求，更是提供了一个医养结合的好范本，值得借鉴学习。好的模式更需要不断发展和完善，也需要政府、社会及爱心人士的共同参与和支持。愿天下老人们均老有所安，老有颐养！

近年来，随着中国逐渐迈入老龄化社会，各种居家养老、机构养老、抱团养老、旅居养老等养老方式层出不穷，给老人们提供了多种养老选择。可是，如何妥善解决那些特困供养老人，尤其是特困供养残疾老人晚年的衣食住行医，让这些老人们老有所安、老有颐养，青海省海东市民和县医养中心通过将养老机构和医院功能相结合的有益实践，取得了很好的社会效果。

医养中心需保证特困供养老人和特困供养残疾老人优先入住

金秋时节，中国妇女报·中国妇女网记者随中国残联牵头的中央媒体采访团走进了这家养老机构。当天上午，在医养中心院子一角，民和县一家理发店老板正带着员工给老人们免费理发，旁边不远处，几个老人拉着二胡，吹着长笛，其他老人悠闲地边欣赏边晒着太阳，其中还有一些残疾老人的身影。“我们买了一些二胡、笛子，请老年艺术团的老师教，培养一些老人的爱好。”民和县中医院院长、医养中心负责人白海东介绍说。

据了解，民和县医养中心前身是民和县社会福利院，2016年4月份，县民政局托付给民和县中医院全权管理医养中心，这也是目前青海省唯一一家完全托管给医院的养老机构。托付时有两个前提条件，一个是优先保证特困供养老人入住，特困供养老人中要优先特困供养的残疾老人入住。“因为特困供养老人，尤其是残疾老人是更需要社会关爱扶助的群体。”白海东告诉记者，2016年民和县医养中心被青海省民政厅授予“二星”级特困供养服务机构，现共设置床位96张，实际居住老人95人（其中特困老人92人，社会老人3人），空余一张床留作紧急备用。92名特困老人中特困残疾人员38人，其中肢体残疾15人、视力残疾4人、智力残疾19人。而实际上民和县总共有1780多名特困老人，因为床位有限，在这里入住的还不到十分之一。此外，还有很多正常老人也在苦等排队住不进来。

全面体检评估，精准分级护理，65岁以上老人费用全免

医养中心有工作人员15名，除了护理人员，平时民和县中医院派来一名大夫和四名护士在医养中心值班。院长白海东拿出一沓老人的入住档案给记者看，分别是肢体残疾、智力残疾、视力残疾三个方面的评估表。入住前，县民政局先对特困供养老人进行审批，老人们拿着审批表才能入住医养中心，然后医养中心对老人的健康状况进行全面体检评估，根据老人们的身体情况实施护理计划。

白海东介绍，对老人的护理分为生活和医疗两方面。生活护理包括清洗衣物、打水打饭、洗头、剪头、陪同就诊等。在医疗护理方面，医养中心的医生基本每天都对老人们身体进行检测、监护。如果老人有高血压，每天会测量血压；没有高血压的老人，一个礼拜测一回血压。体检有糖尿病的老人，一个礼拜测一次血糖；没有糖尿病的老人，一个月测一次血糖。记者看到，在诊疗室墙上贴着一个列着所有老人名字的标签表，上面的标签有绿有红，工作人员介绍，绿颜色代表老人最近身体正常，红颜色代表老人最近身体不舒服，且红色标签上标注了疾病程度，对于严重的要重点监控和及时治疗。

老人入住时会进行一次全面体检，之后每年年终进行一次体检，根据身体状况随时调整治疗和护理方案。老人们在这里体检都是免费的，有相关政策规定65岁以上老人体检免费；65岁以下老人如果身有残疾，当地残联也会有补贴，这样体检基本也是免费的。

记者当天在医养中心二楼看到有两个贴着“温胃茶”“清热解毒茶”标签的不锈钢大桶，白海东介绍，医养中心针对老年人消化、呼吸系统疾病发病率高的情况，探索开展了中药膳食保健疗法，每天都会根据老人们的不同身体状况熬煮药膳，有治疗感冒、慢性胃炎、支气管炎、颈椎、腰腿疼痛的各种中药汤剂。“这个礼拜是温胃茶，下个礼拜可能换成针对有高血压、风湿病等老人的茶饮。这些茶其实是我们中医的一些处方，像这个温胃茶其实就是“香砂养胃汤”，做成茶饮后的药量很小，以调节胃肠为主。每星期轮换，大概有7个处方茶，以适应不同的老人。”

记者还注意到，医养中心有一个透明冰箱，里面分早、中、晚一层层摆放着老人当天饮食的小样，“如果发现有3~5个老人拉肚子，我们医院检验科就会对这些食物小样进行化验，看看是不是吃的东西有污染，还是老人生病了。”据了解，食物样品留存48小时，每天每顿都留存，以保证老人们的饮食安全。

小病就地治，大病转医院，对老人健康保障方便又及时

中药艾灸、红外线照射、足浴、拔罐、按摩、针灸、热罨包等对老人比较适合的中医特色治疗，在医养中心都有开展。医养中心设置了医生护士工作站、抢救室、防跌倒监控室、中医治疗室、药房，还有康复室，且制定了规范的医疗管理流程。据了解，康复室由中医院康复科负总责，全程指导。“我们医院康复科约有36名医护人员，院内这些老人身体就由他们进行评估、制定方案，细分帮助康复。尽但是这些老人大都在60岁以上，他们的残疾已是‘固定’了，残疾程度变好不大可能了，我们的目的是让他们在维持原状的基础上，不再加重，或是让老人的生活质量不再下降，最好期待是有所改善。”白海东说。平时，老人们如果身体出现轻病症，中医院医生会过来诊断，在医养中心就治疗了；要是出现重症，需详细检查、住院的，就去中医院看了，“医院离这里大概800米左右。”

53岁的韩祖花是民和县李二堡镇窑洞村一名五保户，今年年初刚来医养中心时肚子大得走不动，被其他医院诊断为肝硬化腹水，生命垂危。入住医养中心第5天，经民和县中医院专家们抢救会诊后怀疑其不是肝硬化腹水，各项检查指标出来后诊断为“卵巢巨大囊性占位性病变，黏液囊腺瘤”，考虑到韩祖花体质差、病情复杂、手术难度大，民和县中医院垫付了住院费并派车将她送往上级医联体医院青海省红十字医院进行手术治疗，手术后取出囊肿21斤3两多，现在康复后的老人在医养中心生活得很好。

老人们都会跟医养中心签订了一个协议，上面有老人的监护人签字，如果没有监护人，就由老人原先所在村的村主任代替签字。“这个协议相当于把给老人签字的权力转让给了医养中心，老人一旦生病住院治疗，医养中心就可代替老人的监护人签字，这样医疗就可尽早介入到老人的生活中，以免耽误病情。”

白海东告诉记者，医养中心的95名老人，除了3名社会老人，其他都是特困供养老人，他们的医疗费用都是100%报销。3名社会老人如果生病了，医院先给治疗，同时通知老人子女过来按照老人城市医保或农村新农合及时结账。

医要精准，养更精心，好政策真实干推进医养融合

“单纯养老，老人们要求不高，吃穿用不了多少，关键是我们要把老人的生活质量提高。”白海东描述，有些老人刚来时不说话，关在屋子里1个月也不出门，因为他们在村里处于长期与人群隔绝的状态，与社会脱节。“现在医养中心过群体生活，有人来照顾他们，老人自信心也增强了，通过每天做广播体操，参加各种活动，老人们慢慢开始说话了，以前不是不说话，是不敢说话。”白海东感叹。

记者走访发现，不管是吃住行还是医疗服务，医养中心的特困老人们无须花一分钱，而是由当地民政和残联进行补贴。医养中心的特困老人按照护理等级不同，分别得到不同额度的补贴，平均每人每年为8700元左右。但民政和财政部门给的钱毕竟有限，为了提高老人们的生活质量，在发改委的协调下，医养中心租了两亩地，撑起两个温室大棚种蔬菜，有劳动能力的老人也帮着种种菜、摘摘菜。“从前年开始，我们就基本上不用买蔬菜了，省下来的钱给老人们餐桌上添些牛奶、鸡蛋、羊肉等高蛋白食物。目前老人们饮食标准都能达到四菜一汤。”

在白海东看来，“一方面我们通过国家精准扶贫政策，把医疗扶贫资源都整合到一起，充分发挥了有限资金的作用；另一方面民和县中医院是公立医院，不为了挣钱，通过医养中心的开展，提高了老年病科和科研养老技术，也向社会宣传了中医院的爱心。”

医养中心在成立头两年尚处于亏损状态，但通过整合各项资金、自建蔬菜大棚自给自足节省开支以后，到2018年年底已能有12000元的节余，这些钱又通过每人每月60元返还给了老人们。“我们发展到现在，运行已不成问题。”

虽然医养中心在运行中取得了一定成绩，但白海东坦言，在许多方面仍然存在不足之处。“特别是在“养”方面还需进一步与县民政、县残联等部门加强联系和沟通，不断学习和总结经验，不断去探索和完善。未来，我们将在巩固提高现有工作的基础上，把残疾人康复工作做得更深入、更细致，让残疾人更好享受到医疗康复和生活服务保障。”