哺乳动物大脑内性别特异性细胞首次发现
据物理学家组织网17日报道，美国研究人员发现雄性和雌性小鼠分别独有的脑细胞，这些性别特异性细胞位于控制攻击和交配行为的大脑区域。这是科学家首次在哺乳动物大脑内发现具有性别特异性的细胞类型。
大脑中有许多不同类型的细胞，例如传递信号的神经元和支持神经功能的神经胶质细胞。尽管所有这些细胞都包含相同的基因组，但不同类型的细胞表达这些基因的方式不同。通俗来说，人们可以将基因组想象成钢琴上的88个键，每个细胞使用的都并非全部琴键，因此每个细胞“弹奏”的那部分琴键决定了细胞的类型。
下丘脑是包括人类在内的所有脊椎动物大脑的基本区域。研究表明，下丘脑内一个特定的区域腹膜下丘脑的腹侧部分（VMHvl），包含控制侵略和交配行为的细胞。在这些研究中，即使在没有任何威胁的情况下，对雄性和雌性小鼠脑中这些神经元进行强刺激，会使它们立即变得具有攻击性；但弱刺激导致小鼠开始交配行为。
在最新研究中，研究人员检查了VMHvl中单个细胞的基因表达。他们通过先进的转录组学技术来做到这一点。该技术可以枚举并鉴定细胞所含的RNA转录本，这些RNA转录本信息可用于区分不同的细胞类型。以前的研究只能检查每个细胞中10%的转录本；而新研究分析了更多转录本。
研究小组发现，仅在VMHvl这个微小区域就有17种不同类型的脑细胞，其中有些在雄性老鼠中出现得更多；而有些则只出现在雌性老鼠的大脑中。
加州理工学院的生物学教授大卫·安德森说：“最新研究结果表明，在细胞组成和基因表达水平上，雄性和雌性哺乳动物的大脑之间存在差异。但这些差异很微妙，其功能意义尚待解释。”
这是科学家们首次在哺乳动物大脑内发现具有性别特异性的细胞类型，他们将继续确定这些不同类型细胞的功能。（记者刘霞）
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