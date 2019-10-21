儿童保健品市场监管需要更严格
儿童保健品市场需要加强治理，严查严打非法添加、虚假宣传、非法传销等行为，建立儿童保健品生产经营的新秩序。
据《法制日报》报道，近年来，为了给孩子在身高、智力、健康等方面提供助力，不少爱子心切的家长将各种儿童保健品送进孩子口中。然而，一些不法企业、商家也抓住了家长这种心理，以非法添加、虚假宣传、非法传销等各种手法骗取消费者的钱财，致使儿童保健品市场出现各种乱象。
从培养健康的下一代来说，父母的心情和渴望可以理解，也无可非议。而为了孩子的健康成长，众多家长不惜花钱给孩子买保健品也可以理解。不过，目前的儿童保健品市场鱼目混珠、以次充好，让人担忧。一旦出了问题，影响儿童的发育和身心健康不说，还会给家庭带来悲剧，影响社会稳定。
对于儿童保健品市场，其监管相较于成人保健品应该更加严格。毕竟儿童正处在成长期，如果服用不当，势必会对孩子造成不同程度的伤害，后果也将无法预料。
比如，此前有媒体报道，9岁的成都男孩浩浩，就遇到了这个年龄与性别不该有的尴尬，他的胸部竟然开始发育了。经儿科医生诊断，孩子是因为吃了过量补锌的保健品导致激素紊乱，生长加速。
6岁的天津孩子林林因为尿急、尿频住院治疗，医生诊断为高钙尿症导致的尿路感染，其病因是钙摄入量过多，而林林平时每天都吃家长专门从国外买来的补钙产品。
不能否认的是，不少家长抱有一种错误的观念，认为即使给孩子服用保健品不一定“有益”，但至少“无害”。事实上，有很多保健功能的食品并不适宜少年儿童，滥用只会让儿童受到伤害。
所以，对于儿童保健品市场，监管部门更应多上心多尽力。加强治理，严查严打非法添加、虚假宣传、非法传销等行为，建立儿童保健品生产经营的新秩序。同时，还要加强正面宣传，普及正确的保健品知识，为儿童健康成长保驾护航。
□舒心萍（时评人）
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