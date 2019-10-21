医生轻点鼠标，帮患者管好检查“时间账”

“过去在大医院看病，最麻烦的是各种检查，拿着几张检查单跑上跑下预约、等候，浪费很多时间，还要跑不少冤枉路，这一次体验了诊间预约，真是省时省力。”近日，在湖南省肿瘤医院CT检查室门口，顺利做完复查的患者刘女士告诉记者。自今年该院推出诊间预约，就医体验明显提升。

刘女士是一名结肠癌患者，成功手术后在5年内需要定期复查，过去门诊医生开完检查单，她要一项一项排队检查。这次来复查，医生问诊后轻点鼠标，直接在电脑上帮刘女士预约了检查。刘女士在手机上确认费用后，按照预约的时间前往检查，避免了排队等候之苦。检查完成后，刘女士登录医院的微信公众号，检查结果一目了然。

记者在CT、核磁共振、超声等医技检查室门看到，过去长长的候诊队伍不见了，患者根据预约时间井然有序地前来。

针对“医技预约等候时间长”的痛点，该院信息部自主设计研发诊间预约系统，让“信息跑路”代替“患者跑路”，让患者就诊驶入“快车道”。该院信息部主任祖泽民介绍，该系统对门诊、住院检查流程进行优化精简，医生在诊间用电脑给患者分时段预约各项检查，患者在预约时间前往检查，不用再排队等候。医生预约后，患者只需在两个小时内确认费用；若未能及时缴费，也可通过医院官方微信公众号“湖南省肿瘤医院服务号”变更预约。“诊间预约系统上线后，预约患者候诊时间有效缩减，医疗过程实现了无缝对接。”祖泽民介绍，今年1月至9月，该院诊间预约人数近20万人次，最大程度地帮患者管好了各类检查的“时间账”。

湖南省肿瘤医院党委副书记刘晓红表示，今年是国家卫生健康委员会提出新一轮“改善医疗服务行动计划”的第二年，医院将着力提升服务能力，全面升级智慧医疗系统，力争让患者诊疗安全进一步得到保障、让患者医疗消费更明白。