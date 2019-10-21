有人加班会上瘾 测测你是工作狂吗？
高嘉悦
受访专家：西南大学心理学部应用心理系主任 汤永隆
一个接一个的未读邮件，响个不停的微信……即便到了周末，也很难做到对工作完全“离线”，忙碌已成现代人的常态。996（早九晚九，一周工作六天）的出现让不少人怨声载道，但有些人却乐在其中——那些“工作狂”们。
西南大学心理学部应用心理系主任汤永隆表示，工作狂看似迷恋工作，其实可能是在逃避生活中其他方面的不如意。当一个人在社会或家庭中找不到存在感、价值感时，就会不自觉地选择对自己有利的环境。有的人在努力工作时会获得巨大的愉悦感、价值感，于是他们就更加辛勤地去处理超额的工作，由此换来如职位、奖金、荣誉等奖励，于是越做越上瘾。但他们往往忽视疯狂工作带来的家庭矛盾及身心健康问题。
研究表明，一个人每天查电子邮件的次数越多，压力指数就越高。而当被测试者远离电子邮件时，专注处理手头事情的能力明显提高、压力水平降低。另外，一项针对大型金融咨询公司员工的研究发现，有强迫性工作心态的员工，会有更频繁的头痛、失眠和体重增加等症状；他们患上代谢综合征的风险也更高。同时，工作成瘾也会对家庭生活造成破坏。与酗酒者的孩子相比，有工作狂特质家长的孩子在抑郁方面的得分要高出72%，且工作狂的配偶普遍表示自己的婚姻不幸福。
长期处于高强度之下，除了身体健康，精神状况也将付出巨大的代价，那就是倦怠以及焦虑。在休假时还被工作牵绊的人，生活中会感到更严重的疲乏，并在高压的工作环境中表现出更差的适应能力。
汤永隆建议，当发现自己已经进入“工作狂”状态时，要正确面对自己的焦虑来源，而不是一味回避问题。首先要停下来思考，自己是否需要为工作投入那么多的时间、是什么给自己带来了压力、工作时间的延长是否带来了工作效率的提高等；还要有意识地进行时间管理，设下明确的工作目标、计划；发掘自己在工作之外的兴趣，如健身、散步、园艺、陪伴家人，不工作的时候发呆、冥想也非常有必要。▲
测测你是工作狂吗
最新的《心理学杂志》给出了“工作狂量表”，通过以下7个问题可以帮我们测定自己是不是工作狂。
1.你思考如何能腾出更多时间来工作；
2.你工作的时间比自己预想的多得多；
3.你为了减少内疚感、焦虑感、无助感和抑郁感而工作；
4.别人让你减少工作量，但你置若罔闻；
5.如果你被禁止工作，你会感到压力很大；
6.你让工作优先于你的爱好、休闲活动和健身；
7.工作太多，已经对你的健康造成负面影响；
按照“从不、很少、有时、经常、总是”的标准进行评分，如果有4项以上为“经常”或“总是”，那么你很可能是工作狂了。▲
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