白黄绿紫，各种菜花啥区别
北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授 马冠生
菜花，又叫花菜、椰菜花、花甘蓝、洋花菜、球花甘蓝等。作为十字花科植物，菜花拥有十字花科植物中特有的次生代谢产物——硫代葡萄糖苷，降解后形成异硫氰酸酯类化合物，并含有丰富的酚类，这些生物活性物质在抗诱变、抗肿瘤等方面具有显著作用。大量研究发现，常吃西兰花等十字花科蔬菜可降低胃癌和结肠癌发病风险。目前常见的菜花有白菜花、绿菜花（西兰花）、黄菜花、紫菜花等，它们颜色不同，营养价值也有所差异。
维生素C。菜花维生素C含量非常丰富，其中绿菜花中维生素C含量高达56毫克/100克，是西红柿的4 倍，黄瓜的6倍，茄子的11倍，紫菜花维生素C含量与绿菜花差不多，高于白菜花，黄菜花最低。
钙钾等矿物质。菜花中钙、硒和钾含量丰富，其中，白菜花中硒和钾的含量分别为2.86微克/100克和206毫克 /100克，均高于绿菜花（0.43微克/100克和179毫克/100克），但绿菜花中钙含量高于白菜花，两者分别为50毫克/100克和31毫克/100克。
植物化合物。紫菜花、绿菜花、白菜花、黄菜花四种不同颜色菜花的总酚含量差异明显，紫菜花（293毫克/100克＞绿菜花（177毫克/100克）＞黄菜花（98毫克/100克）＞白菜花（68毫克/100克）。花青素在紫花菜中含量最高，为567.58毫克/100克，绿菜花和黄菜花在10毫克左右，白菜花基本不含。绿菜花的叶绿素和类胡萝卜素含量最高，其次是黄菜花、紫菜花，白菜花含量最低。▲
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