老胃病，更不能饥一顿饱一顿
中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红
山西读者史女士问：我有老胃病，胃反酸特别严重，一直很烧，偶尔疼，吃东西不吃东西都想吐，也经常不知道吃什么？
中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红答：对反酸问题，没法给个统一的建议：有人说喝小米粥舒服，有人说胃更酸；有人说喝燕麦粥好，有人说更难受；有人吃烤全麦馒头片会舒服些，有人说无效。目前能够确定的是：甜食、酒精、辛辣、糯米、油腻、咖啡因（如咖啡、巧克力、可乐饮料、可可饮料、提神功能饮料等）都是不利的。吃杂粮要煮软烂一些，太多难以消化的淀粉颗粒也会刺激胃酸产生。多多尝试各种食物，不舒服的就别吃，没有不良感觉就经常吃。此外，还要做到定时定量吃饭。包里带点食物，办公室放点即食燕麦片和奶粉，饿了冲一杯，随时加餐。睡前2小时不要吃东西。并且每一餐都有主食，有蔬菜，有鱼肉蛋、豆制品等蛋白质食物，搭配着吃。能吃多少吃多少。不要依赖“嚼几粒生花生”“嚼一把生坚果”之类的偏方，正餐有一顿没一顿，多一顿少一顿的。
长期而言，营养充足最重要。胃肠的修复需要充足的蛋白质和各种微量营养素参与。不要因为不舒服，什么都不敢吃，这样必定营养不良。营养不良必定胃肠永远好不了。▲
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