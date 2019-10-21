天生聪明的孩子有九个表现
“望子成龙、望女成凤”，所有父母都希望自己的孩子天赋异禀，事实上，天生聪明的孩子有迹可循。美国《读者文摘》网站近日总结了孩子有天赋的9个迹象。
1.语言能力强。许多有天赋的孩子在童年早期就表现出优于同龄人的杰出才能，尤其是语言技能。这些孩子很小的时候就有很大的词汇量，会用复杂句型与大人对话。
2.喜欢读书。神童往往是如饥似渴的读者，他们不仅能很快地读完家里和图书馆的书籍，同时能享受到阅读的意义和乐趣。
3.对世界充满好奇。有天赋的孩子拥有难以满足的好奇心，喜欢了解事情的细节和来龙去脉，从询问每一种哺乳动物的饮食习惯到穷追不舍地搞清楚烤面包机的工作原理，父母要有足够的耐心解答他们的提问。
4.很早就能识别各种图案。天生聪明的孩子不仅善于注意游戏中运用到的简单颜色或形状图案，而且比同龄人更容易识别重复的活动和行为，比如经过某个站牌的公共汽车数量和一堵墙需要多少块砖才能码成。日常生活中，他们非常会观察和记忆关键信息。
5.对他们喜欢的话题拥有丰富的知识。神童通常在某一特定学科、专业或感兴趣的领域拥有丰富的知识，可以如数家珍般地说出每种恐龙的学名，或者详细解释汽车发动机的内部工作原理。
6.喜欢让成年人陪伴他们。聪明的孩子在课堂上经常会感到无聊，因为这些知识对他们来说太容易了，因此他们会寻求与成年人开展更具有挑战性的谈话。
7.注意力非常集中。天赋异禀的孩子，有足够的毅力坚持一项任务或习惯，直到熟练掌握。当给予他们一项任务时，这些孩子会聚精会神地完成，即使是精彩的电视节目、电子游戏和社交媒体也无法转移他们的注意力。
8.有领导才能。神童往往能在最困难的境况下寻找出最有效的解决方案，他们的自我调节能力强，信心充足，能带领同龄伙伴克服困难。
9.独创性强。聪明的孩子总是在寻找新的方法解决问题或观察世界，因此他们的创新思维能力很强。（陈雪莹 编译）
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