谈恋爱，先让自己变成熟
每个人都渴望找到一份属于自己的真爱，但真爱并不会像馅饼一样从天上掉下来，也需要付出一定的努力才能得到。近日，美国心理咨询师克里斯汀·卡尔森建议，恋爱前先做好5种准备，让自己变成熟，才能觅得真爱，获得长久幸福。
客观认识自己。如何对待自己将直接影响你能吸引到什么样的人。学会保持自信，又不过于自我。不要同他人进行比较，既能欣赏自己的特质，又能知道自己的缺点，努力提升自己。自信能帮你找到爱情，谦虚能帮你看到对方的优点。学会理性客观地认识自己，找到的真爱也更持久。
切忌急着找对象。有时候，真爱是一种“不期而遇”和“无心插柳柳成荫”。太急切地寻找爱情，遇到挫折后反而容易产生失望甚至绝望的情绪。因此，专注于当下的生活，自己过得有滋有味，才能找到志同道合的伴侣。
放下过去。对前任念念不忘或沉湎于过往经历，会阻碍你开启新的生活，找到真爱。无法从失败的情感中抽离，容易让下一段情感重蹈覆辙。建议全面审视自己的内心，分析以往的感情模式，腾出心理空间。如果觉得放下过去难度太大，可以求助于专业的心理咨询师。总之，努力合上过往的篇章，才能自由地前行。
表达真我。要让真正的自我释放出来，藏着掖着或神神秘秘绝不会找到真爱，这样只会招来对方的虚伪应对，或者吸引到的并不是真心喜欢你的人，结局注定不会美好。有人说“认真，你就失败了”。实际上，这是把感情当成了一种竞赛，抱有这种想法，注定不会找到真爱。只有表达自己的真情实感，你才可能找到同样真心对待你的人。
不要指望对方拯救自己。要找到真爱，首先需要保持双方的平等交往。寻找一个人来拯救自己，只会让婚姻、恋情变得失衡、不健康。良好的情感是彼此都能在这段关系里，变成自己喜欢的样子，这种改变，虽然存在对方鼓励督促的因素，但内因永远是最重要的。变成一个更好的自己，才能遇到一个更好的他/她。（辛 悦 编译）
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