受访专家：

中国农业大学食品科学与营养工程副教授 朱 毅

武汉市中心医院临床营养科副主任医师 许淑芳

西红柿亦蔬亦果，营养丰富，是餐桌上的常见菜。日前，日本北海道情报大学等研究机构发表在《营养》杂志上的一项研究表明，常吃富含番茄红素的西红柿，有助降低血液中的坏胆固醇值，对保护血管有很好的效果。其实，西红柿的保健作用还有不少。

从“毒物”到美味

西红柿受到各国人民喜爱，但这种原产于秘鲁的蔬果，早年间因颜色艳丽，人们曾怀疑其有毒，称之为“狼桃”。16世纪，英国一公爵将西红柿带到欧洲，但只将其当作观赏品，后来有画家冒死一试，发现其竟无毒，还美味可口，自此西红柿正式走上餐桌。西红柿明朝时传入中国，由于“番”有外来之义，当时称其为“番柿”，植物学家后来发现它与茄子一样，同属茄科，又称之为番茄。国外有机种植网站介绍，番茄主要有以下4种：常规番茄、樱桃番茄、灌木番茄、牛排番茄。市面上常见番茄种类多为常规番茄和樱桃番茄，或是二者的栽培种类。

国内外不断有人研究西红柿对健康的影响。上述研究中，研究小组将坏胆固醇值120~160毫克/分升的健康人群分为两组，分别食用番茄红素含量较高和不含番茄红素的西红柿，生吃12周后，发现前者坏胆固醇明显减少，血脂得到明显改善。最新一期《食品科学与营养》中也刊文称，番茄或番茄制品（如番茄汁）能降低血压、胆固醇水平，有益心血管健康。

坏胆固醇是低密度脂蛋白胆固醇，好胆固醇是高密度脂蛋白胆固醇，二者在人体内都起到“运输车”的作用，只不过前者是将血液中的脂类运送进细胞，后者是将细胞及血液中的脂类运往肝脏储存或分解。平常两者同行畅通无阻，但坏胆固醇“坏”就坏在当其运输量增多（即坏胆固醇含量增加），细胞内脂类物质就会积聚，从而发生一系列炎症反应，最终可能动脉粥样硬化并导致斑块形成。

除了改善心脑血管，西红柿也被证明在预防疾病、改善骨骼方面有所裨益。中国西安交通大学和澳大利亚南澳州大学联合研究类胡萝卜素对老年性白内障的影响，发现富含类胡萝卜素的西红柿和柑橘类水果，人们摄取越多，老年性白内障发病风险越低。德国莱布尼茨环境医学研究所研究显示，常吃西红柿可有效抵御紫外线照射带来的不良后果，可减少皱纹、预防皮肤癌。武汉市中心医院临床营养科副主任医师许淑芳表示，以上研究多集中在番茄的特殊成分，目前临床上对患者的建议更多的还是食物均衡搭配，并不建议只食用西红柿来预防某种疾病或辅助某种治疗。

红橙黄营养有侧重

西红柿的酸味来自有机酸，甜味来自其中少量的糖，它含有丰富的维生素C、钾、膳食纤维和抗氧化成分，每百克西红柿的维生素C含量约为苹果的5倍。

番茄中的主要抗氧化成分是番茄红素，有临床生化科学家将番茄红素喂食实验小鼠，其剂量等同于人体推荐量，结果发现实验小鼠骨密度明显增加，体内雌激素和其他性激素含量也有所上升。澳大利亚研究人员发现，如果每天摄入25毫克以上番茄红素（摄取方式包括番茄酱、番茄汁、生番茄），坏胆固醇水平就能降低约10%。

中国农业大学食品科学与营养工程副教授朱毅表示，每人每天摄入5~10毫克番茄红素，就可获得健康益处。每100克不同种类西红柿的番茄红素含量从0.8~4.2毫克不等，如按照中间值2毫克计算，每天需要食用3个中等大小的番茄即可满足需要。如果按照《中国居民膳食指南（2016）》建议摄入的300~500克蔬菜量，许淑芳建议，包括番茄在内的茄瓜类建议摄入150克左右即可。

番茄种类繁多，不同颜色的番茄营养成分也有所不同。美国园艺学会就探索出了色彩差异对番茄营养价值的影响：红色番茄富含番茄红素；橙色番茄富含生育酚，它是一种抗氧化剂，利于预防湿疹、牛皮癣等皮肤病；黄色番茄通常多酚类化合物含量较高，利于降低胆固醇和血压。不同番茄营养成分不同，但研究人员表示，无论哪种番茄都利于提升整体健康指数，因此挑选时并不一定要拘泥于某种颜色，而是应该尽量多元化。

番茄制品别选加料的

不少人都有疑问：西红柿到底生吃好还是做菜好？番茄酱等番茄制品是不是也一样有益？

朱毅介绍，番茄甜中带些微酸，生吃不仅开胃，还能够将其中维生素、膳食纤维等营养素完整收入体内，不过番茄红素、胡萝卜素等脂溶性营养素，需要在和油脂混合的情况下才能更好吸收。因此，将番茄放入锅中，加少量油炒熟，有利于番茄红素和胡萝卜素的吸收。这种情况下，维生素C损失也很小，且膳食纤维和矿物质等不受温度影响的营养素含量不会发生变化。所以，番茄生吃熟吃都可以。如果为了更好吸收番茄红素、胡萝卜素等营养素，熟吃更能满足需求，但要注意油脂加入量一定要少，一小勺就够了。

番茄酱也是常见的调味料，酸甜适口，非常开胃。专家提醒，选择番茄酱时，首先要看清是纯番茄熬制的酱，还是在番茄酱基础上添加了白砂糖、盐、食用香精的番茄沙司，后者是具有调味功能的调味品，做菜时，要注意减少糖盐用量。

与纯番茄酱类似，榨的纯番茄汁保留了番茄基本所有营养素，而且细胞壁破碎，里面的番茄红素等溶出量更多，是营养价值较高的饮品。不过要注意，在超市选购瓶装番茄汁时，要仔细观察配料表，很多是在番茄汁基础上额外添加糖、盐等成分，这种饮品就和甜饮料相差无几了。

许淑芳提醒，有一些人要慎吃或少吃番茄。1.胃食管反流患者及易发生腹部疼痛人群。胃食管反流很大程度与饮食相关，番茄中的有机酸可能导致胃酸反流从而引发不适。未成熟的番茄含有大量生物碱，虽然随其成熟，茄碱含量降低，但胃肠敏感人群大量食用也易出现不适。此类人群建议熟吃番茄，避免空腹吃或生吃。2.番茄过敏人群。番茄是已知过敏原之一，易感人群食用或接触，可能引起喷嚏、湿疹、皮疹等。3.正在服用抗凝药的人。由于西红柿维生素K含量较高，大量服用会降低药物的抗凝效果，少量食用一般没问题。（者 李 爽）