常锻炼，有望延缓大脑退化进程
美国得克萨斯大学达拉斯西南医学中心昨天发布的一项新研究指出，每周锻炼身体数次，特别是进行有氧运动，可能有助于延缓阿尔茨海默病高风险人群的大脑退化进程。
得克萨斯大学达拉斯西南医学中心研究人员领衔的研究团队对70名年龄55岁及以上、存在记忆问题的参与者进行了一项临床试验，他们被分为两组，一组每周进行4到5次、每次持续至少半个小时的有氧运动，另一组只进行拉伸训练。结果显示，两组参与者在试验期间的记忆和解决问题等认知能力基本相同，但大脑扫描显示，有氧运动组大脑海马体体积减小的速度更慢。
研究人员指出，与其他类型的锻炼相比，大脑中存在淀粉样蛋白的受试对象对有氧运动更为敏感。不过，尽管有氧运动无法避免海马体变小，但是通过运动降低萎缩速度仍然很有意义。
据新华社
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