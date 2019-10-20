打击医院“套保”，得保护好“内部吹哨人”

据报道，10月16日，河南新郑市新华路社区卫生服务中心职工黄女士，举报该院编造假病例套取国家医保资金，并称在举报后被院领导郑某打成耳膜穿孔。但郑某说双方只是发生了推搡，并没有打人。目前，新郑市社保局、医保局已介入调查。

该院有无编造假病例套保，黄女士层层举报何以被涉事领导知晓，郑某是否曾将黄女士打成耳膜穿孔……这些无疑需要当地在缜密调查的基础上，给出交代。

据举报者反映，该院“十一”期间住院人数显示42人，实际住院只有3人，采取“挂床”方式套取医保资金最少10万以上。其他同事对此也有看法，但不敢出头说明。她还称，该院在十一、五一、春节等重大节假日，趁医保中心放假时，涉事人员就会进行病例造假。

这属实与否，仍需查证。但无论如何，医保资产是公帑也是救命钱，一分一毫都容不得蛀咬蚕食。去年底，国家医保局就宣布要在全国范围内开展打击欺诈骗取医保行为专项行动，并公布了举报电话，建立举报奖励制度。今年3月，国家医保局又明确，发动一场打击欺诈骗保的“人民战争”。

打击骗保套保之举，还得精准发力：考虑到套保是发生在医疗领域的腐败现象，具备内部人参与的特点，通过激励和保护措施，鼓励像黄女士这样的“内部吹哨者”站出来，无疑很有必要。

就该事件看，提高对举报者的保护力度，很有必要。此事中，即使没有肢体冲突，如果对举报者的保护工作没做到位，即使没有看得见的“推搡”，一旦发生看不见的“穿小鞋”或“炒鱿鱼”，那也会造成“为众人抱薪者，冻溺于风雪；为众人举报者，被穿上小鞋”的负面效果。

此外，针对涉事举报者反映的假期“挂床”骗保现象看，也有必要予以强力打击。甄别是否“挂床”最有效的是现场查验，专挑节假日“挂床”，钻的就是监管空子。鉴于此，或可借助技术力量，在医保资金监管上探索智能产品筛查+人工审核模式的力量，对异常情形比对查究。

打击医院“套保”，就得保护好“吹哨人”。也只有监管前置和对举报者后端保护都落到实处，才能让套保乱象无处遁形。

□罗志华（医生）