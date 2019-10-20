“网瘾防治”拟入法，也不妨明确禁止“电击”

实施7年后，《未成年人保护法》将首迎“大修”。新京报报道，10月21日开幕的十三届全国人大常委会第十四次会议，将审议未成年人保护法修订草案、预防未成年人犯罪法修订草案。据透露，网络沉迷防治即“网瘾防治”，拟写入未成年人保护法。

网瘾防治入法，来得并不突兀。如今，网络沉迷已成全球性社会问题。据卫健委有关数据，全球青少年过度依赖互联网比例为6%，中国则接近10%，而农村情况更为严重。这种势头如果得不到遏制，无疑将损害未成年人群体的身心健康。

立法应适时而动，随事而制。加强对未成年人的网络立法保护，是世界各国通常做法。此前，相关立法工作其实已在推进——2017年1月，国务院法制办公布了《未成年人网络保护条例(送审稿)》。但时至今日，《条例》并未出台，未成年人保护法修订草案则呼之欲出。究其原因，固然与“限制网络游戏服务”等条款仍存争议相关，但从下位法须服从上位法的立法原则看，先对未成年人保护法作出修订，再根据上位法精神对更低位阶的《条例》进行立法，更能保持法律与法规之间的统一性。

需要强调的是，立法规范网络沉迷防治，措施手段可以灵活多样，但其目的也是为了保护未成年人权益，让他们免遭网瘾侵害。既为保护，那网瘾防治上也该守住底线——那就是要防止暴力虐待或胁迫等乱象，包括“电击治网瘾”等，避免对其身心造成严重后果。

对于这些现实问题，立法层面也不妨给出响亮回应，明确网瘾防治入法不等于给“电击治疗”等粗暴手段张目。之前欲出台的《条例》就对此曾予以明确：任何组织和个人不得通过虐待、胁迫等非法手段从事预防和干预未成年人沉迷网络的活动，损害未成年人身心健康，侵犯未成年人合法权益。

说到底，借《未成年人保护法》修订之机，与时俱进地规范“网瘾防治”很有必要。在借鉴他国经验，立法规范各方权利、义务的同时，也宜明确严禁暴力殴打、虐待胁迫等手段戒除网瘾等红线，更好地保护未成年人权益。

□吴真晗（学者）