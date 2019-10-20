体育，连接友谊与和平

体育超越了种种冲突和差异，将全世界团结在共同的旗帜之下，这一刻的荣耀，属于全体军人运动员，也属于体育

从先民在大河畔点燃第一堆薪火，到军运圣火从水中升起熊熊燃烧。水与火的意象，贯穿着第七届世界军人运动会开幕式《和平的薪火》文艺演出。

战争与和平，如同水火一般，向世人呈现着看似截然对立的两面。然而总有一股力量弥合纷争，化解歧见。感谢体育，能够为世界贡献这样的力量，搭起了沟通的桥梁。

世界军人运动会，也正是这样一座独特的舞台。当全世界的军人戎装英姿、共聚一堂，人们不难看出，从战场到赛场的转换，意味着体育连接起友谊与和平，传递着梦想和希望。在这个时刻，人们不难感悟，体育超越了种种冲突和差异，将全世界团结在共同的旗帜之下，这一刻的荣耀，属于全体军人运动员，也属于体育。

开幕式表演中，中国“蓝盔部队”的亮相令人动容。“蓝盔”是联合国维和部队的鲜明标识，这个世界，战火仍不时燃起，和平需要军人的铁血守护，和平是对军人的最高奖赏。这动人一幕也在传递着鲜明的讯息——中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。

和合之道，止戈为武，铸剑为犁。美好的愿望不只是共识，还需要彼此的尊重，共同的遵守。体育所传递的信念，体育所凝聚的力量，在这个时代应该格外被珍视。正如国际军体理事会主席皮奇里洛上校在致辞中所说：“在这个充满着不确定性的世界上，我们共同向全人类传递了博爱、团结、宽容和友谊的信息。今天，在座的各位都是世界各地的和平使者。”

共享友谊，同筑和平，将希望的种子播撒向世界。伴随着世界军人运动会大幕拉开，赛场上的激烈较量与赛场下的谈笑并肩同样吸引着人们的目光。这届盛会不仅翻开了世界军体运动新的一页，也将为武汉、为中国、为世界留下一笔独特恒久的财富。

《 人民日报 》（ 2019年10月19日 05 版）