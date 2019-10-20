刘鹤出席二〇一九世界VR产业大会开幕式强调
推动VR产业健康发展
新华社南昌10月19日电 2019世界VR产业大会开幕式19日在江西南昌举行，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席并讲话。
刘鹤指出，去年习近平主席亲自向首届世界VR产业大会发来贺信，充分体现了中国政府对VR产业发展的高度重视，也为VR产业发展指明了方向。当前，以数字技术和生命科学为代表的新一轮科技革命和产业变革日新月异，VR是其中最为活跃的前沿领域之一，呈现出技术发展协同性强、产品应用范围广、产业发展潜力大的鲜明特点。
刘鹤强调，促进VR产业健康发展，要坚持以需求引领发展，注重基础研究和原创能力，创造良好发展环境，大力加强教育和人才培养，积极开展国际交流合作。中国经济长期向好的基本面没有变，发展前景仍十分光明。我们有充满活力的微观基础、具有韧性的巨大回旋空间、充足的宏观政策工具，完全有信心、有能力确保实现宏观经济既定目标。
刘鹤表示，新一轮中美经贸磋商取得实质性进展，为签署阶段性协议奠定了重要基础。停止贸易战升级，有利于中方，有利于美方，也有利于整个世界，是生产者、消费者的共同期盼。双方应在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，实现共同目标。
《 人民日报 》（ 2019年10月20日 02 版）
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