世卫组织呼吁关注眼科保健

世界卫生组织10月8日发布首份《世界视力报告》，指出人口老龄化、生活方式改变以及获得眼科护理机会有限是全球视力障碍人数不断增加的主要因素，在中低收入国家尤其如此。报告呼吁各国加强眼科保健工作。

报告估计，全球至少有22亿人视力受损或失明，其中至少10亿人的视力损伤问题或本可通过预防避免，或尚未得到妥善处理。他们主要受近视、远视、青光眼及白内障等的影响，且未获得必要的医疗或护理服务。报告称，现代社会人们长时间待在室内从事大量“近距离工作”，导致越来越多的人有近视问题，增加户外活动时间可降低这一风险；几乎所有糖尿病患者一生中都会出现某种形式的视网膜病变，糖尿病患者，尤其是2型糖尿病患者如不进行常规眼部检查和妥善控制糖尿病，可能损害视力；通过常规检查做到早预防、早护理、早治疗，可有效避免眼部疾患。报告指出，白内障、沙眼、屈光不正等眼部疾患可导致视力损伤和失明，因此是各国眼部护理战略的重点，但同样不能忽视那些并不损伤视力的眼部疾患，比如干眼症和结膜炎，后者通常是人们寻求眼部保健服务的原因之一。

报告建议各国在初级卫生保健等国家卫生服务中进一步加强眼科保健工作，通过预防、早期发现、治疗和康复服务，确保满足更多人的眼部保健需求。世卫组织总干事谭德塞表示，将眼科保健纳入国家卫生计划和基本卫生保健服务是每个国家实现全民健康覆盖的重要组成部分。（刘曲）