全国真菌病监测网启动
崔芳
本报讯 （记者崔芳）10月18日，国家卫生健康委全国真菌病监测网启动大会在京召开。以此为契机，以北京协和医院为国家中心，拥有31个省级监测中心和717家监测单位的全国真菌病监测网全面启动。
据了解，北京协和医院临床微生物专业团队多年来致力于真菌病原的实验室诊断与研究工作。2009年，北京协和医院检验科徐英春教授牵头，成立国内首个医院侵袭性真菌病研究型监测网络——CHIF-NET。历经10年发展，该网络已覆盖29个省份、200余家成员单位，积累临床菌种资源2万余例，并定期发布监测数据报告。
今年5月，国家卫生健康委办公厅发布《关于建立全国真菌病监测网的通知》，决定建立首个由国家卫生健康委直接领导的全国真菌病监测网络（CFDSS）。《通知》指定北京协和医院为国家中心，负责监测网的总体设计和日常运行。截至10月16日，CFDSS已成立31个省级监测中心和717家监测单位，并开通了全国性门户网站。未来，该网络将开展定期监测，进行研究，提出建议，推动医疗机构提高真菌病诊疗能力及抗真菌药物临床应用管理水平。
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