养老护理员职业技能新标准发布

本报讯 （记者甘贝贝）民政部、人社部相关司局负责人近日对两部门近日联合印发的《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》进行解读。新版《标准》较2011年版增加提高职业技能要求、放宽入职条件、拓宽职业空间、缩短晋级时间等内容。

据介绍，我国有养老护理从业人员约30万名，远不能满足2.49亿名老年人和约4000万名失能半失能老年人的照护需求。除了数量短缺，养老护理员队伍还面临人员素质参差不齐、专业能力有限、流失率较高等发展困境。

为此，2019年版《标准》提出“一升一降一转型”措施。“一升”指的是将养老护理员的职业技能等级由4个增至5个，新增“一级/高级技师”等级，畅通养老护理员职业发展通道。“一降”指的是降低对五级/初级工工作内容、技能要求、相关知识的要求，同时将普通受教育程度由“初中毕业”调整为“无学历要求”。“一转型”指的是规定护士、家政服务员在申报职业技能等级认定时，其从业年限可视为养老护理工作的从业年限，为相关职业从业人员转型为养老护理员提供路径。此外，2019年版《标准》通过新增和丰富工作内容，提升养老护理员素质。

据介绍，两部门下一步将组织专家学者、养老服务机构管理人员和一线工作人员，编写养老护理员培训大纲和培训教材；开展养老护理员培养培训示范点建设，指导养老服务机构等用人单位和社会培训评价组织开展职业技能等级认定工作；指导各地建立养老护理员薪酬待遇与职业技能等级挂钩制度；建设全国养老护理员信息和信用管理系统等。