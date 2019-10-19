支付观念悄然改变 澳门移动支付再上层楼

在澳门特区政府大力推动下，澳门的许多老店如今都已可以使用移动支付。

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澳门距离“一机在手，购物不愁”的便利生活又近了一步。内地移动支付巨头支付宝近日正式上线澳门电子钱包服务，让澳门居民可以用本地手机号和银行卡注册绑定支付宝。这两年，澳门移动支付快速发展，今年首8个月的移动交易金额已相当于2018年全年交易额的4.8倍。

与内地互联互通

去澳门游玩的内地游客，前两年就已在大三巴等旅游点体验过刷手机购买杏仁饼和凤凰卷。澳门几年前引进移动支付，先在旅游景点铺设网点，主要是为吸引内地游客而设。之后，澳门的大多数超市、商场和餐馆相继开始支持使用微信支付和支付宝。

但在支付宝上线澳门电子钱包之前，澳门居民若想使用移动支付，得先拥有内地的手机号和银行卡。不少澳门居民接受当地媒体采访时，都表达了对内地移动支付大环境的羡慕。曾在内地求学的澳门市民陈先生说，以往在内地读书，吃喝玩乐都可通过微信支付或支付宝完成付款，通常出门只要带手机就行，回到澳门后，感觉不习惯。澳门市民李小姐则表示，虽然近年澳门开始推行移动支付，但除了在公交上或便利店使用，未曾在其他地方用过，仍然不够方便。

在澳门特区政府大力推动下，支付宝如今终于支持澳门本地银行卡、身份证和手机号。蚂蚁金服副总裁俞胜法表示，在不久的未来，支付宝里的澳门人“本地钱包”，还将从线上走到线下，像内地支付宝一样实现在线下门店的扫码支付，从澳门到内地甚至海外。支付宝也将继续服务澳门的居民和小微企业，促进澳门特色金融发展。

澳门舆论认为，随着粤港澳大湾区建设的推进，澳门与内地的移动支付藩篱进一步拆除，相信澳门市民在不久的将来也可以向内地居民一样，“出门不用带钱包”了。

智慧城市重要一环

澳门这两年的移动支付发展速度，可用快马加鞭形容。2019年首8个月，澳门居民移动交易笔数合计608万笔，交易金额约4.33亿澳门元，相当于2018年全年交易笔数的4.5倍、交易金额的4.8倍；而2018年澳门居民使用移动支付的交易笔数较2017年提高6倍多，交易金额则上升10倍之多。

澳门电子商务协会理事长梁耀汉说，2018年澳门移动支付增长显著，堪称澳门移动支付的元年，有些商店移动支付已占三成营业额。机构参与度也有明显提升，多家银行及信用机构积极推出便民支付方法。

澳门经济局局长戴建业日前表示，截至今年8月底，澳门可受理移动支付的终端机及支付二维码数量超过3.3万台（包括约2.89万台终端机及4500个二维码），已有七成商户装设移动支付工具，渗透率已经较高。至于还没安装的商户多为小微企业和商贩等，特区政府会继续进行移动支付的普及工作。

发展移动支付是澳门建设智慧城市的一环。澳门特区政府采取不少措施，通过社区消费节庆等活动推动移动支付普及，鼓励中小企业应用电子商贸。如澳门经济局与商会合作开展的“澳门特色老店”评定活动，评定出首批12家“澳门特色老店”，并协助老店使用移动支付新技术。

支付观念悄然改变

多数澳门商家和居民都已感觉到，支付环境这两年发生了显著变化，移动支付是大势所趋这样的观念正日益成为社会共识。

对商户而言，澳门人资短缺，中小企业每月要花费人力换零钱、数零钱、入账等，现金越多，所付出的人资成本越大。其次，移动支付可避免算错账、收伪钞等风险，有助优化企业运作。而过去终端机安装、租用需要费用，现在大多减免，只需付交易费，且使用成本逐渐降低，交易费率与信用卡费率相近，在1%至2%之间。

对澳门居民来说，移动支付的便利性是“挡不住的诱惑”。比如，坐公交车可以不用带零钱或找零——从今年6月开始，澳门居民搭乘公交车可扫二维码付车费，并可享公交车费优惠。这一功能通过一款名为“澳门通”的手机应用程序实现。

澳门超级市场经理梁先生表示，居民使用二维码扫码支付日渐增多，澳门消费模式开始进入电子化，对澳门未来移动支付普及有信心。但他也提到一个问题，即目前澳门使用移动支付的用户多数为“80后”“90后”的年轻人，很多长者不懂如何使用。

其实澳门长者也有不少机会体验移动支付。例如“十一黄金周”期间在澳门渔人码头举办的第十届国际文化美食节，六大展区和115个展位全部引入微信支付，来自日本、葡语系国家、韩国、马来西亚、印度、澳门、香港等国家和地区的200多款美食，全部可用手机支付，且享受各种优惠。对内地游客来说，这是贴心的安排，而对参与活动的澳门居民尤其是长者来说，也是亲身体验移动支付的良机。