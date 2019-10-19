国家统计局：前三季度城镇新增就业1097万人

据新华社北京10月18日电 （记者陈炜伟）国家统计局18日发布数据，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。

统计显示，9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。其中，25至59岁人口调查失业率为4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。9月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。

就业和经济增长高度相关。我国经济增速有所放缓，为何就业形势保持总体平稳？

国家统计局新闻发言人毛盛勇在当日举行的国新办发布会上介绍，随着经济体量的扩大，每增长一个百分点带来的经济增量也在扩大，能够吸纳的就业规模也在增长。同时，服务业是就业的蓄水池，我国服务业占比继续提高，产业结构对就业的吸纳能力在不断增强。此外，国家出台了积极的就业政策，新产业、新业态、新商业模式不断兴起壮大，也为就业规模扩大提供了空间。

“但还要看到，就业内部有一些结构性矛盾。”毛盛勇说，全国城镇调查失业率比较平稳，但也有个别地区调查失业率比较高。总的来看，就业市场比较平稳，但就业结构性矛盾也需要关注。