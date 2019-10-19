国家统计局：前三季度城镇新增就业1097万人
据新华社北京10月18日电 （记者陈炜伟）国家统计局18日发布数据，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。
统计显示，9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。其中，25至59岁人口调查失业率为4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。9月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。
就业和经济增长高度相关。我国经济增速有所放缓，为何就业形势保持总体平稳？
国家统计局新闻发言人毛盛勇在当日举行的国新办发布会上介绍，随着经济体量的扩大，每增长一个百分点带来的经济增量也在扩大，能够吸纳的就业规模也在增长。同时，服务业是就业的蓄水池，我国服务业占比继续提高，产业结构对就业的吸纳能力在不断增强。此外，国家出台了积极的就业政策，新产业、新业态、新商业模式不断兴起壮大，也为就业规模扩大提供了空间。
“但还要看到，就业内部有一些结构性矛盾。”毛盛勇说，全国城镇调查失业率比较平稳，但也有个别地区调查失业率比较高。总的来看，就业市场比较平稳，但就业结构性矛盾也需要关注。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn