首都妇幼70年暨北京妇产学会首都妇幼分会成立

人民网北京10月18日电 首都妇幼70年暨北京妇产学会首都妇幼分会今天成立。国家卫生健康委员会妇幼司原副司长张伶俐说，从1949年至今，首都妇幼走过了70个春秋，取得了很多成绩与成就，从1978年实行计划生育到2015年二孩政策放开，首都妇幼发生了巨大的历史变迁。

改革开放以来，特别是党的十八大以来，北京市各级政府努力为居民提供全人群、全方位、全周期的妇幼健康服务，切实为母婴安康保驾护航。妇幼健康水平进一步提升，妇幼健康指标持续改善。

妇幼健康水平显著提高。2018年，北京市女性平均期望寿命为84.63岁，比1979年延长12.37岁。孕产妇死亡率和婴儿死亡率较1979年分别下降68%和88%，2018年户籍人口婴儿死亡率2.01‰、5岁以下儿童死亡率2.69‰，达到发达国家水平。出生缺陷防治成效显著，神经管缺陷发生率由2011年的1.01‰降至2018年0.67‰。户籍人口严重出生缺陷发生率连续8年呈下降趋势，约70%以上的严重出生缺陷避免出生。

妇幼健康体系不断完善。目前全市市级妇幼保健院1家，区级妇幼保健院16家，助产机构120余家，市级危重孕产妇救治中心11家，市级危重新生儿救治中心7家，开展妇幼保健服务的基层医疗卫生机构300余家，80%以上的基层医疗卫生机构通过妇女保健和儿童保健规范化门诊市级评估。形成以妇幼保健机构为核心，以基层医疗卫生机构为网底，以二、三级医院为技术支撑的保健与临床相结合，涵盖婚前保健、孕前保健、孕期保健、住院分娩、儿童保健、儿童预防接种、生殖保健等内容的妇幼全生命周期健康服务体系。

妇幼健康服务持续改善。一是提供全方位孕产保健服务。开展生育咨询服务、普及产前检查、在全国率先开展示范孕妇学校建设，率先实现孕期营养门诊及孕产期心理保健服务全市覆盖，加强孕妇及家属健康教育与健康促进，推广生育全程医疗保健服务。落实母婴安全五项制度，推行妊娠风险分级和高危孕产妇专案服务，实现孕产妇风险管理防线前移。坚持需求导向，动态增加助产服务资源，实施孕产期保健人员能力提升计划，全面提升孕产保健服务水平。

二是提供网络化儿童健康保障。完善危重新生儿转会诊网络，开展早产儿保健服务，针对婴儿死亡常见原因开展儿童死亡防控工作。加强爱婴医院及爱婴社区建设，推进母乳喂养，全市爱婴社区覆盖率达90%以上。推广儿童疾病综合管理等适宜技术，健全儿童听力、视力、肢体、智力和孤独症筛查、诊断、康复及随报网络。强化儿童早期综合发展服务，搭建儿童眼及视力保健、口腔保健、心理保健服务网络，北京市房山等3个区妇幼保健院成功创建国家儿童早期综合发展示范基地。

三是全面保障妇女健康。优化两癌筛查策略，整合两癌筛查及长效体检项目，全面实施HPV筛查方法，并建立长效机制。两癌筛查出癌前病变及宫颈癌、乳腺癌治疗率均接近100%。开展青少年、更年期保健，搭建妇女盆底功能障碍防治网络，400余家医疗机构规范流产后避孕服务，完善全生命周期保健链条。

出生缺陷防治全面开展。一是全面推进一级预防。整合婚前保健和孕前保健服务机构和服务内容、优化服务流程，提高经费保障标准。目前16区妇幼保健院均可提供免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查，并免费发放“婚育健康服务包”。房山、大兴、怀柔、密云等区实现婚前保健、婚姻登记一站式便民服务。全市不断提高增补叶酸等公共卫生项目覆盖范围和服务水平，促进公共卫生服务均等化。

二是不断加强二级预防。推广产前筛查和产前诊断一体化服务管理模式，当前全市有产前诊断机构8家，产前超声筛查机构110余家，产前血生化筛查机构70余家，服务公平性和可及性不断提高。

三是努力扩大三级预防。加强新生儿疾病筛查、监测、防治网络建设，扩大新生儿疾病筛查病种，在新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、先天性心脏病筛查、髋关节脱位筛查和耳聋基因筛查基础上，新增肾上腺皮质增生症筛查，形成新生儿疾病筛查6+1的新格局。

北京市卫健委妇幼处处长郗淑艳说，妇幼卫生事业发展仍然面临诸多问题和挑战。应该通过积极探索、创新改革、规范管理和标准化建设，逐步建立起系统化、专业化、突出保健特色、以健康为中心的妇幼健康发展模式。