“全民骨力，骨动中国”惠氏制药倡导全民重视低骨量现象

每年的10月20日都是世界骨质疏松日，这个创立于1996年的国际日旨在为那些对骨质疏松症防治缺乏足够重视的政府和人民大众进行普及教育和信息传递提供了一个非常重要的焦点信息。

2019年10月17日，由惠氏制药有限公司主办的“全民骨力，骨动中国”—— 2019国际骨质疏松日公益宣传活动发布会在北京顺利召开。

本次活动旨在通过专家对于中国疾病预防控制中心（后文简称“CDC”）发布的《骨质疏松防治宣传手册》数据的解读，以唤醒国民对于骨质疏松与低骨密度现象的认识，从而掀起一场全民关注低骨密度现象的防治宣传活动。

（全民骨力，骨动中国2019国际骨质疏松日公益宣传活动）

现场，纪泉教授针对CDC发布的《骨质疏松防治手册》（后简称《手册》）进行全方位解读。根据调研数据显示，截止到2019年，全球罹患骨质疏松症的患者数量超过2亿，平均每3秒便会有一起因骨质疏松引发的骨折案例，髋部骨折患者在骨折后1年内的死亡率高达20%！给个人、家庭和社会带来了巨大的经济负担。

其中， 50岁以上人群是骨质疏松症的主要患者。据统计，50岁以上患病率高达36%，直逼高血压，而仅有7%知晓率与之相差甚远；随着全球老龄化的进展，骨质疏松症的普及成为当务之急。

（北京医院骨科主任医师，北京大学医学院副教授纪泉）

作为国人心目中的“铁榔头”，郎平一直以来以她骨气硬朗的形象站在国民骨骼健康的最前线。本次发布会，郎平从自身经验出发，向现场来宾讲述了定期检测骨密度的重要性。同时，针对骨质疏松的防治，郎平也结合专业数据给到了自己的建议。

郎平表示，从30至40岁开始，人的骨量就会开始流失，且不可逆转。因骨量流失所造成的骨密度降低问题是导致骨骼疾病的重要原因之一。对于运动较多的人而言，无论是在日常的训练还是运动后的修复，稍有不慎就会对骨骼造成难以修复的伤害。因此，定期进行骨密度检测，保持适当的运动成为了她日常不可缺少的事情。此外，她也会定期补充钙质和氨糖软骨素，时刻让自己骨量处于一个健康的状态。

（骨质疏松防治宣传员郎平）

（郎平现场指导健骨操）

惠氏制药有限公司王平先生表示，在过去的十多年来惠氏制药一直关注着国人的骨与关节健康问题。从2012年至今，惠氏制药开启“骨动中国”计划，已经为全国100个城市，累计总数超过100万人提供了专业的免费骨测与防治宣传。

随着老龄化社会进程的不断加深，一直以来被忽视的“低骨密度”问题也变得越来越严峻，骨质疏松症的防治已经成为了一个迫在眉睫的问题。

希望通过本次活动所宣传的预防骨质疏松症问题唤醒国人对于低骨密度问题的认识，真正让骨动中国所提倡的骨与关节健康理念影响到更多的人。同时，王平先生表示惠氏制药今后会依旧承担起社会责任，为更多又需要的人提供专业、贴心的骨测与服务。