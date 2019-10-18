广西生猪生产下滑趋势基本遏制
15日，广西壮族自治区在南宁市召开了稳定生猪生产保障市场供应工作新闻发布会。广西壮族自治区农业农村厅厅长刘俊表示，将坚持非洲猪瘟防控与恢复生猪生产“两手抓、两促进”，多措并举稳定生猪生产，努力确保生猪市场供应。
自2019年4月份以来，受非洲猪瘟和“猪周期”叠加影响，广西生猪生产受到冲击，生猪产能持续下滑。据统计，2019年9月底，广西生猪存栏量1527万头，减少34%，其中，能繁母猪存栏178.3万头，减少32%；前三季度出栏2132.6万头，减少17.3%。
养猪业是广西农业和农村经济的支柱产业，今年以来，广西累计筹措资金6.58亿元落实中央及自治区对非洲猪瘟等动物疫病防控相关政策措施和支持恢复生猪生产各项扶持政策。通过推进“菜篮子”市长负责制、落实各项扶持政策、强化技术指导、积极对接大型养猪企业推进项目落地、做好生猪生产监测、加大宣传力度等多种措施稳定生猪生产，保障市场供应，维护经济社会稳定。截至目前，生猪生产下滑趋势已基本得到遏制。据统计，9月底，广西生猪存栏环比增长4.3%，其中能繁母猪存栏环比增长3.6%，前三季度屠宰生猪1025.08万头，同比下降10.14%，生猪供应基本可满足市场需要。（记者童政、通讯员覃海婷）
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