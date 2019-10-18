主要农产品价格走势三问

政策措施对于生猪整体产能恢复、激发养殖户积极性的作用正在逐步显现。预计四季度，我国生猪产能下降的局面将会得到改善，但短期内猪肉市场供给依然偏紧。预计元旦、春节前猪肉价格将保持高位运行走势，但随着库存冻肉逐步出库、禽肉等畜产品供应增加，供应总体有保障——

针对当前农产品供应热点问题，10月17日，农业农村部市场与信息化司司长唐珂、农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，我国农产品供应总体较为充裕，市场运行基本平稳。

一问：

蔬果价格回落会持续吗？

今年3月份以来，蔬菜价格一直处于历史高位。其中，4月份至7月份，菜价连续较历史同期平均水平偏高12%左右。9月份开始，菜价季节性回落，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤为3.92元，环比跌4.9%，同比跌9.3%，较近3年同期平均低了1.8%。

唐珂分析说，蔬菜价格下降的主要原因是上半年菜价持续高位，夏秋蔬菜主产区存在不同程度扩种。今年夏天，北方冷凉地区蔬菜没有经历去年的极端高温和长时间强降雨天气，从主产区蔬菜总产量来看，市场供应形势整体明显好于去年同期。秋季蔬菜供应充足，价格迅速下跌，预计后期菜价回落期可能会延长。

今年水果价格呈现“前高后低”的特征。上半年受主产区倒春寒影响，苹果、梨减产较多，水果市场供应偏紧，价格持续上涨。7月份以来，随着西甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始由高位回落。之后，随着葡萄、苹果、梨等秋季水果上市量增加，水果价格进一步下跌，目前水果价格基本回落到正常水平。

“据农业农村部监测，6种大宗水果9月份全国批发均价为每公斤5.86元，环比跌10.5%，同比涨13.1%。”唐珂预计，后期随着晚熟的富士苹果和柑橘属水果大量上市，水果价格还将继续回落。年底前，价格有望低于去年同期水平。值得注意的是，今年水果质量分化、价格分化的特点更加突出，中低端果品存在一定的销售压力。

二问：

猪价涨幅何时能收窄？

9月份以来，随着促进生猪产能恢复的政策措施密集出台，猪肉供给阶段性紧张的局面有所缓和。国庆节前，猪肉价格涨幅有所回落。据监测，生猪和猪肉集贸市场价格周涨幅分别从9月份第一周5.0%和6.3%降至第四周的1.6%和1.0%。猪肉批发市场价涨幅从第一周的5.1%降至第四周的0.2%，涨幅趋窄。国庆长假期间，猪肉市场供应偏紧但未出现脱销断档的情况。

不过，国庆节后，猪价出现阶段性较快上涨。“主要是前期生猪产能下降、部分养殖场户增加商品母猪留种、各地增加收储等，导致商品肥猪上市量阶段性减少，市场供应偏紧。”唐珂表示，从后期走势来看，政策措施对于生猪整体产能恢复、激发养殖户积极性的作用正在逐步显现，而且生猪养殖盈利持续处于历史较高水平。预计四季度我国生猪产能下降的局面将会得到改善，但短期内猪肉市场供给依然偏紧。预计元旦、春节前猪肉价格将保持高位运行走势，但随着库存冻肉逐步出库、禽肉等畜产品供应增加，供应总体有保障。

“近来，有关部门出台了17条扶持生产的政策措施，在财政、金融、用地、规范禁养区划定和管理、绿色通道、生猪生产补奖等方面明确了一系列政策，含金量之高，近年来少有。”杨振海介绍，中央预算内投资即将下达3亿元生猪规模养殖场建设补助项目投资计划，中央财政近期将按程序下达上半年非洲猪瘟扑杀补助经费、第二批农业保险保费补贴资金和新增的7亿元生猪调出大县奖励资金。各地也在积极行动，截至目前，全国已有23个省区市出台了扶持生猪生产发展的政策性文件。

“随着各项利好政策的落实，加上市场行情看好，养殖户补栏增养的积极性明显提升，生产恢复向好的因素明显增多，生猪生产整体上进入了止降回升的转折期。”杨振海认为，规模猪场生产恢复较快，生猪存栏已经触底回升。据对全国年出栏5000头以上规模猪场全面调查，9月份生猪存栏4445.51万头，环比增长0.6%；能繁母猪存栏610.47万头，环比增长3.7%。

部分主产省份生猪存栏明显回升。9月份，辽宁、山东、黑龙江等7省份生猪存栏环比增幅超过3%；甘肃、宁夏、黑龙江等8省份能繁母猪存栏环比增幅超过3%。从区域上看，东北、华北、西北地区，以及中原地区部分省份生猪存栏止降回升。全国生猪调出第一大省河南，生猪存栏和能繁母猪存栏双双止降回升。

此外，后备母猪销量继续大幅增长。据对100家重点种猪企业监测，9月份后备母猪销量环比增长70.7%。同时，猪饲料产销量全面回升。

“目前，全国生猪存栏下降幅度明显收窄。8月份生猪存栏环比降幅是9.8%，9月份收窄至3%；8月份能繁母猪存栏环比降幅为9.1%，9月份收窄至2.8%。这两项指标均为今年3月份以来首次收窄。”杨振海表示，年底前生猪产能有望探底回升，市场供应将逐步增加，明年有望基本恢复到正常水平。

三问：

粮食价格稳定能保持吗？

粮食是最重要的农产品，粮价是百价之基。唐珂说，今年夏粮增产，秋粮大部分长势良好，如后期不发生大的自然灾害，又将迎来一个丰收年。当前，粮食价格基本稳定。小麦、早籼稻旺季收购结束，价格基本稳定在最低收购价水平，主产区国有粮食企业收购价稳定在每百斤112元和119元左右，同比略有下降。截至9月30日，主产区各类粮食企业累计收购小麦7076.2万吨，同比增加41%；累计收购早籼稻599.9万吨，同比减少23%。部分地区早熟玉米开始上市，价格有所下跌，但仍高于上年同期，总体属于正常季节波动，玉米市场价格短期下跌后将逐步企稳。

眼下，夏收小麦集中收购期即将结束，后期小麦价格走势如何？唐珂介绍，今年小麦产量增、品质好，市场粮源供给充足，购销交易活跃，价格在最低收购价政策支撑下小幅波动。截至9月30日，主产区小麦累计收购7076万吨，同比增加41.1%。由于今年小麦前期收购价格较低，河南等6个主产区均启动了最低收购价政策。截至9月30日，主产区小麦最低收购价收购总量2227万吨，较去年明显增加。从后期走势来看，小麦消费进入旺季，但考虑到最低收购价收购结束，临储小麦拍卖将重新启动，市场供应充裕，预计市场价将以稳中偏弱为主。

目前，华北地区新玉米和东北地区早熟新玉米已经上市。价格虽有所下跌，但仍然高于上年同期，总体仍属正常季节性波动。山东省部分加工企业自9月初开始小幅下调玉米收购价，9月底价格回落到每吨2000元以内。目前主流的收购价每吨1850元至1990元。国庆节后，东北地区加工企业开始挂牌收购新产玉米，虽然低于陈玉米价格，但略高于去年的开秤价。

唐珂说，从后期走势看，今年玉米生产形势总体较好，产量有望保持稳定，随着生猪产能逐步恢复，饲用消费恢复增长，预计我国玉米供需将保持基本平稳格局，玉米市场价格短期下跌后将逐步企稳，大幅波动的可能性不大。