宫腔镜检查 多数患者可随做随走

宫腔粘连被妇产科医生比作生殖领域的“绝症”，然而它的名称却并不太为人所知。相比之下，反复人流容易导致不孕的后果，则更为人所熟悉，实际上，它就是宫腔粘连引起的。专家指出，人流、清宫等宫内操作容易破坏子宫内膜结构，引起宫腔粘连，从而出现月经量减少、生育能力下降等情况。宫腔镜检查是宫腔粘连的金标准，现在的技术已经可以让患者在无需麻醉、无需住院的情况下进行检查。

不过，即使经过正确诊断、正规治疗，患者术后妊娠率也仅有三成多。专家提醒，女性要洁身自好，在未有怀孕计划时，要做好避孕，假如意外怀孕应该谨慎考虑。

破坏子宫内膜结构

易引起宫腔粘连

“经常有患者来就诊的时候会说‘医生，我的月经量少，少了一半’甚至根本没有月经来。再详细问她，她就会告诉你之前曾经有过人工流产、胚胎停止发育进行清宫等情况，这些操作破坏了子宫的内膜结构，引起宫腔粘连。”广州市第一人民医院妇科副主任医师张浩介绍，宫腔粘连的发病率并不低，但了解的人却不多。简单来说，宫腔粘连主要是由于宫腔内手术操作时破坏了子宫内膜所导致的。发生宫腔粘连后，宫腔会容积变小、形态改变，表现为月经量减少、生育能力下降，比如不孕、反复胎停等，严重的会出现闭经。人工流产、药物流产后清宫、上环取环、剥离胎盘、射频消融子宫肌瘤等都属于会引起宫腔粘连的宫内操作。除此之外，结核、免疫系统疾病也同样会破坏子宫内膜。

他表示，随着技术发展，大家对宫内疾病认识越来越高，一些从中医角度认为是“宫寒”、气血不足、体质虚弱的患者，假如曾有接受过上述操作，从西医的角度来说，要注意考虑是否发生宫腔粘连。

宫腔镜检查

是诊断金标准

张浩介绍，对于宫腔粘连，妇检B超可以提示，但是宫腔镜检查才是诊断的金标准。宫腔镜作为一种诊断方式在国内使用已经30多年，以前绝大多数宫腔镜诊断过程需要用到内窥镜等，因而患者每次检查都需要麻醉、住院，对于治疗后要定期复查的患者来说尤其不便。“而现在的宫腔镜检查可以在门诊进行，在不需麻醉、患者完全清醒的情况下，医生把宫腔镜置入宫腔，评估宫腔里的环境，判断是否粘连、是否需要手术。绝大多数患者可以一来就做、做完就走。”

宫腔镜检查之后，医生会根据宫腔粘连的评分、严重程度来确定下一步的手术方案和治疗措施。假如是轻微的宫腔粘连，宫腔镜检查可以同步进行处理，但严重的则要住院做手术。

预防：

从洁身自好做起

为什么宫腔粘连会被认为是“生育绝症”呢？张浩介绍，宫腔粘连治疗目标是恢复宫腔结构、给怀孕创造环境，“即使是使用了先进的技术，在准确诊断和手术治疗后，宫腔粘连患者的术后妊娠率也只有30%~35%。所以说，这是一种非常‘残酷’的疾病”。

容易引起宫腔粘连的宫内操作中，人工流产是十分常见的一种。张浩介绍，人流对宫腔环境是很大的破坏，单次人流后，宫腔粘连发生几率为6%~7%，多次人流者宫腔粘连几率高达30%。

他提醒女性要洁身自爱，保护好自己和自己的子宫。“子宫是你以后生育的基本环境，没有想好以后是否要结婚生孩子的情况下，更要保护好自己。还没计划生育时，一定要做好避孕措施。”假如意外怀孕，要审慎处理。（全媒体记者伍仞 通讯员魏星）