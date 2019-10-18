医学指导/广州医科大学附属第二医院番禺院区副主任中医师郑艳华

进入深秋，天气进一步转凉，即便阳光灿烂，秋风袭来时寒意也明显加重。南方还谈不上冷，但温差也在明显加大，不少人未能适应这种变化容易着凉。但有人坚持按“春捂秋冻”的说法，认为不必太早添加保暖衣物。不过，你也许听家里老人说过“白露身不露，寒露脚不露”，深秋时节，合适的穿着对养生防病也很重要，特别是体弱、阳气不足的人群更莫盲目“秋冻”。

文/全媒体记者翁淑贤

通讯员许咏怡

莫盲目固守“秋冻”

俗话说“春捂秋冻”，广州医科大学附属第二医院番禺院区副主任中医师郑艳华认为，“秋冻”事实上是针对初秋时节，大约是立秋到白露之间的这一段时间。进入寒露之后的深秋，天气从凉爽向寒冷过度，我国南北方因地理位置不同，气候差异大，北方有明显降温。广州秋凉相对来得迟，可以根据气温和个人的体质延长“秋冻”的时间，不必过早、过快地添加衣物。

郑艳华解释说，在广州，由于夏季的余暑对人体尚有影响，因此身体健康的普通人适当少穿一点，以身体不觉得冷为宜，使夏季余暑得以发散，可避免暑热内留对秋冬季收藏不利。这也是顺应秋天保养阴津、阴气内守的养生特点。

不过，“秋冻”这件事要因人而异。进入深秋，要时刻关注气候变化，明显降温时应及时增减衣物，不要盲目固守“秋冻”。老人和小孩，以及一些大病、久病身体虚弱的人群，整体的身体状况处于衰退或发育尚未完善的阶段，生理功能相对差，抵抗力弱，还是要多加小心。特别是阳气不足的人群，比如老寒腿的患者，长期痛经、月经不调的女性，更要注意保暖，莫盲目“秋冻”。

秋凉添衣宜薄衣多层

郑艳华说，秋凉添衣宜薄衣多层。一般大白天上身可以穿薄些或穿宽松点，以将夏季余暑清出体外为宜，但不要露肚脐，也要避免颈肩部的裸露。下身可以改穿长裤，最好不露脚踝。有些年轻人喜欢穿破洞的裤子，最好避免膝盖部位的暴露。她从中医的角度解释说，下半身正常的穿着或是略保暖的穿着，可以保护人体的阳气。

虽然已入深秋，眼下广州白天的最高温度还高达30℃，早晚比较凉快，但一到中午秋阳高照，还是有明显的炽热感。不少人每天出门还穿着夏装，秋风一吹，还是有些寒意，抵抗力下降时便容易着凉。建议一早出门可多穿件长袖薄衫，薄衣多层，中午觉得太热了方便脱除，傍晚气温下降了再重新披上。

泡脚可暖身 但也要有度

“寒从脚下生”“足底暖全身益”，郑艳华说，泡脚是秋冬下肢保暖的一个好方法。除了艾叶，姜、盐或花椒，这些厨房用料都可以作为普通人日常泡脚的材料，一般在泡脚水中加一味就可以了，比如秋冬手脚易冷的人群可用艾叶煮水（或用热水浸泡艾叶20分钟）用来泡脚；不过容易上火的人或用艾叶泡完脚易咽痛口干的人不宜天天用艾叶水泡脚，一周两次就足够了。而外感风寒的人，则可适当用生姜加盐煮水泡脚，泡得微微出汗有助驱寒即可；但用生姜泡脚应在不发高烧时才行。另外，花椒泡脚也可以帮助驱湿散寒、温中止痛，如果受凉后感觉肚子胀气或是腹痛腹泻时，可用花椒煮水泡脚帮助去除体内寒气、止痛。

泡脚也要有“度”，比如水温不宜高，一般40℃左右；而且泡的时间也不宜过长，10~20分钟为宜；浸泡的高度最好能没过脚踝。泡脚后一定要擦干，最好顺便按摩足底和小腿，可助缓解一天的疲劳。

沙参杏仁煲汤入粥温润养人

这个节气，保持平和、温润在养生中十分重要。食养方面宜温润，郑艳华推荐可适当用沙参和杏仁来煲汤或入粥——

其实，沙参和杏仁在不少汤料搭配中都可以找得到，很多“老广”都不陌生，但未必知道它们也有南、北之分。郑艳华解释说，南沙参，是桔梗科植物轮叶沙参的根；北沙参是伞科植物珊瑚菜的根，产于北方沿海沙地，故名北沙参。南沙参最早载于《神农本草经》中，称它有“除寒热，补中，益肺气，久服利人”，北沙参则在《本草从新》中有记载，认为它是专补肺阴，清肺火。北沙参养阴清热止咳为主，而南沙参则气阴两补。

杏仁也有南北之分，据郑艳华介绍，苦杏仁又称为北杏，甜杏仁又称为南杏。一般入药以苦杏仁较为常见。苦杏仁味苦，性微温，有小毒，用量一般每次不超过10克，有止咳平喘、润肠通便的功效，常常用于帮助治疗咳嗽、气喘、肠燥等。而甜杏仁则味甘性平，功效与苦杏仁类似，但是药力较为平缓，有助润肺止咳，常常用于虚劳咳嗽、便秘。

郑艳华推荐，这个时节可适当用沙参和杏仁来煲汤或入粥，温润养人——

沙参粥

材料：南沙参15~30克，粳米50~100克，冰糖适量。

做法：浸泡沙参，煎煮40分钟左右取药汁，去渣，入粳米煮稀薄粥，粥熟后加入冰糖即可食用。

杏仁雪梨汤

材料：雪梨2个，南杏仁10克（去皮），北杏仁10克，枸杞10颗。

做法：将梨削皮，中心的核掏干净，将梨切块放入炖盅里；放入杏仁、枸杞和少许冰糖；炖盅倒入适量水，不可太满。炖1个小时即可食用。

杏仁沙参炖瘦肉

材料：南杏仁10克、北沙参15克，猪瘦肉200克，生姜3片。

做法：猪瘦肉洗净切块，杏仁、沙参浸泡20分钟，与生姜一同放入炖锅，炖煮1小时，调味即可食用。