反复感染 快查查免疫功能

林女士这大半年来有点烦，儿子彤彤反复发烧、咳嗽、咽喉疼痛，几乎每个月都因上呼吸道感染要往医院跑一两次，严重时甚至发展到肺炎要住院。林女士夫妇既担心，又受累。

彤彤的免疫力这么低，是不是免疫系统有问题？医生建议林女士带他去做免疫功能相关检查，包括淋巴细胞免疫功能检查及免疫球蛋白定量检测等。检查结果提示，彤彤的B淋巴细胞比例及数量显著降低，免疫球蛋白G、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白M的浓度也显著降低。儿科大夫根据化验结果及彤彤的病史，考虑为先天性低丙种球蛋白综合征，给予血清免疫球蛋白定期注射治疗，有所好转。

“免疫力是人体健康的‘保护罩’。”广州中医药大学第一附属医院检验科主任技师刘基铎解释说，免疫力是人体自身的防御机制，是人体识别和消灭外来异物（病毒、细菌等）并且处理衰老、损伤、死亡、变性的自身细胞以及识别和处理体内突变细胞和病毒感染细胞的能力。

容易出现免疫力低下的常见人群有婴幼儿、“夜猫子”、挑食的人、缺乏运动的人、常用抗生素的人、肿瘤患者及长期使用免疫抑制或生物制剂的老年人。

如果反复感染，怀疑免疫力低下，可以进行淋巴细胞免疫功能分析及各种免疫球蛋白的含量检测，以助医生根据检测报告做出准确判断、及早采取相应的治疗措施。（全媒体记者翁淑贤 通讯员张秋霞）