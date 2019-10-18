服药 餐前空腹有区别

生病了要吃药，不就是倒一杯水把药吞下去这么简单吗？其实还真有不少讲究。广州中医药大学第一附属医院主任药师王姿媛提醒，服药前一定要好好看说明书，弄清楚用量和用法。而提到用法，并不是所有的药都是吃完饭再吃的，还有一部分需要“餐前”服用，也有一些要“空腹”服用。

不少人会纳闷：这“餐前”不就是还没吃饭、肚子空空，跟“空腹”不是同一个意思吗？当然是有区别的，不妨来了解一下吧——

1.餐前服用：一般指的是吃饭（或者零食、水果等）前15~30分钟服药。

需要餐前服用的药物，有胃黏膜保护类的比如枸橼酸铋钾、复方氢氧化铝、复方谷氨酰胺；促胃动力药如多潘立酮、甲氧氯普胺；降糖药如格列齐特、格列吡嗪、瑞格列奈。此外，大部分肠溶制剂、多肽类、蛋白酶类药物也需餐前服用。

2.空腹服用：一般指的是餐前1小时，餐后2小时，或清晨空腹。

需要空腹服用的药物，比如甲状腺激素药左甲状腺素钠；泻药硫酸镁；抗病毒药物恩替卡韦、伐昔洛韦；抗菌药罗红霉素、头孢克洛、利福平；抗骨质疏松药阿仑膦酸钠。

专家提醒，服药前最好先仔细阅读说明书，按照说明书“用法用量”或“注意事项”栏的要求来服用，才能达到较好的疗效。（全媒体记者翁淑贤 通讯员崔妙仪、张秋霞）