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告别一次性餐具还有多远

2019年10月18日08:39 来源：广州日报

　　继上海推出“史上最严”生活垃圾管理条例，《北京生活垃圾管理条例修正案（草案送审稿）》（以下简称草案送审稿）中也做出了类似规定。依据该草案送审稿，餐饮经营单位、餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具，旅馆经营单位不得主动提供客房一次性日用品。北京的新规旨在从使用环节入手，以“牵一发动全身”的方式，改变消费者、相关经营者及其所在行业的行为定势。

　　如果从2000年公布八个“生活垃圾分类收集试点城市”算起，中国城市展开生活垃圾分类收集试点已有近二十年。当人们纳闷着“垃圾分类下一个轮到谁”的时候，它实际上需要人人参与、全行业响应。寻常处改变，难的更是“第一次”。也正因为对一次性餐具、日用品“说不”，要从细节处做起，要从个人做起，北京、上海的新规都规定了信用惩戒的内容，并强调了对个人的约束。在国外，常见到酒店不提供一次性拖鞋等日用品，客人有需要就得自备，或者索性光脚了事。因为，人们从小在家庭中树立了节约资源的意识，把苛求细节、严格自律当作自然而然的事。

　　未来已来，将至已至。当有网友还在对外卖没有一次性餐具觉得难以接受时，新的改变和尝试已经在发生。在上海，餐具数量成为一些外卖平台提交订单的必选项，循环餐篮开始替代纸餐具。统计显示，今年三季度，上海居住区垃圾分类达标率已由去年年底的15%提升至80%，人们正在从行动上逐渐认同垃圾分类管理。当全社会行动起来的时候，迟早作别一次性餐具、日用品。 （杨博）

(责编：李轶群、许晓华)


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