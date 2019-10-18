拍个小视频，何必拿命搏

日前，一女游客站在黄山一处悬崖边的石质围栏上凹造型，拍短视频发网上。网友惊呼太危险，别用生命开玩笑！景区工作人员表示，事发地不是定点巡逻点，如果有巡逻人员看到肯定会制止。

看这段视频，这位女游客好不惬意，对面是千仞峭壁，脚下是万丈悬崖，扑面而来的大风把她的衣服和头发高高吹起，感觉人生到了高峰……她自己爽不爽不知道，看客倒是惊出一身冷汗，稍有不慎，失足坠落，将万劫不复。

勿谓危言耸听，为了拍照或视频而丧命者早有先例。去年8月，国外有3名网络红人为拍视频，爬上加拿大的一处瀑布顶端游泳，其间不慎跌落至下方的湍流后丧生；去年10月，国内一名游客在温州乐清某景区游玩时，不听同行劝告，爬上危险位置拍照，结果坠落山崖身亡……

寻求刺激也罢，满足虚荣心也罢，上网吸引流量也罢，表演型人格障碍也罢，不管是什么原因、出于何种目的，为了拍几张照片或一段视频，置自己于危险境地都是不可取的。万一发生意外，不但给家人带来终生的痛楚，也给其他无辜的人制造许多麻烦，比如说景区。

就算有惊无险，全身而退，这种不文明行为也应该受到谴责，违反景区相关规定，破坏了公共秩序，带来坏的示范效应。与此同时，危险行为也对他人的情感造成困扰。凡此种种都说明，冒险去拍个小视频毫无意义，非常不值得。 （练洪洋）