为什么有些人晚睡早起仍生龙活虎

我们工作生活中会遇到这样一些人，他们能同时扮演“夜猫子”和“早起鸟儿”两种角色，晚睡早起，却能够全天精力充沛。这些“短睡眠者”让人艳羡，但我们却无法效仿。是什么导致他们如此“超能”？美国一项新研究发现了其中关键——一种叫做NPSR1的受体的基因突变。研究人员16日在《科学转化医学》杂志上发表论文称，该突变在人类睡眠学中具有重要作用，将其引入小鼠体内可使其减少睡眠，而不会表现出睡眠不足、记忆形成受损的迹象。

睡眠对人类健康至关重要，但科学家对如何调节睡眠的时间和质量知之甚少。普通人每晚都需要至少7个小时的睡眠才能保证第二天有充足精力，若长期睡眠少于6个小时，会导致记忆力下降，并增加肥胖、心脏病和中风等风险。但对于“短睡眠者”来说，6个小时睡眠足矣，即使每天只睡4—6个小时，依然会生龙活虎。

为了解“短睡眠者”的遗传秘密，美国加州大学旧金山分校和犹他大学研究人员合作，对一个“短睡眠者”家族的两个成员进行了基因测序，发现他们体内一种叫做NPSR1的受体的基因发生了突变。研究人员将这种突变引入小鼠体内，结果发现，与野生型同类小鼠相比，突变小鼠更为活跃，睡眠时间更少。更重要的是，这些突变小鼠具有很好的恢复力，虽然它们睡眠时间少且面临更大的睡眠压力，但其记忆力测试与野生小鼠一样好。此外，突变小鼠还表现出一些生物学差异，因为它们的神经元对与NPSR1相互作用的神经肽NPS异常敏感。

研究人员表示，这一发现凸显了NPSR1受体在人类睡眠生物学中的重要性，阐明了睡眠调节和记忆巩固之间的关系。同时他们强调，提高睡眠效率可以使普通人群和患有睡眠障碍（例如失眠）的患者受益，但在利用这一发现开发出治疗睡眠问题的新疗法之前，还需要更好地了解NPSR1的作用。（记者刘海英）