秋天，不能少了“水下四宝”

受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长 聂 宏

转眼秋意凉，很多地方讲究“入秋吃秋”，意思是要吃秋季时令的好食材。黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长聂宏提示大家，秋天气候干燥，此时多吃一些清热凉血的食物可以清除体内残留的暑热，水生植物就是不错的选择。比如菱角、荸荠、芡实、莲藕，它们在秋季成熟，不但口感清爽，而且都有养阴滋阴的特殊本领，人们将它们合称为“水下四宝”。

菱角：水中花生。菱角又称“水中落花生”，于秋后成熟。菱角种类繁多，大致有青色、红色和紫色。其富含淀粉、胡萝卜素以及钙、磷、铁等多种微量元素，在某些方面能跟坚果媲美。中医认为，菱角味甘、涩、性凉，具有利尿通乳、止渴、解酒毒的功效。菱角脂肪含量低，需要控制体重的人可以常吃。菱角皮脆肉美，蒸煮以后可以剥壳食用，或晒干以后剁成细细的颗粒，可以熬粥当粮食食用，也可以入菜，烹制成葱香菱角、水煮菱角等菜肴。尽量不生吃菱角，也不要用牙齿啃皮。如若接触过水中的菱角要洗干净手，防止微生物污染。菱角性凉，会伤及脾胃，脾胃虚弱的人慎吃。

马蹄：地下雪梨。马蹄又称荸荠、地栗，因为形如马蹄，又像栗子而得名。马蹄皮色紫黑，肉质洁白，味甜多汁，口感清脆，自古有“地下雪梨”之美称，是清火解燥的高手。马蹄含水量很高，对缓解秋燥所引起的咽干口渴、干咳等症有一定效果，还能促进大肠蠕动，加快新陈代谢，具有润肠通便的作用。作为秋季时令美食，它可当水果，又可当蔬菜入菜食用。比如，淮山马蹄排骨汤、马蹄炒肉片、糖醋马蹄、马蹄水、冰糖马蹄、马蹄炒秋葵。马蹄洗净后煮熟，适宜老人和小孩。马蹄性寒，女子月经期间、脾胃虚寒以及血虚、血瘀者慎吃。

芡实：水中桂圆。“芡实遍芳塘，明珠截锦囊。”芡实自古就是较高档的佳食，又名“鸡头米”，被称为 “水中桂圆”。中医认为，芡实味甘性平，入脾、肾、胃经，具有滋补强壮、补中益气、开胃进食、助气培元之功能。从营养讲，芡实含有多种氨基酸、钙、磷、铁、B族维生素、膳食纤维、胡萝卜素等，脂肪含量很低。芡实的最佳食用方法是煮粥食用，一次切勿吃太多，否则难以消化。芡实跟银耳、红枣一起炖汤喝，是很好的健康甜品。芡实也适合做菜，与虾仁、莲藕、马蹄同炒，嫩甜不失鲜脆感。需提醒的是，芡实有较强的收涩作用，大便干结或腹胀者忌食，婴幼儿不宜食用。食用芡实时，要用慢火炖煮至烂熟，细嚼慢咽。

莲藕：水中人参。民间早有“新采嫩藕胜太医”之说。中医认为，秋季干燥，宜多食滋阴润燥的食物，莲藕有补血、凉血、止血的功效，生吃能凉血散瘀，熟吃补心益肾，具有滋阴养血的功效，是秋季的养生食品。莲藕水分含量高，脆嫩清甜，含有大量淀粉、膳食纤维，以及钙、磷等多种矿物质和维生素，便秘、肝病、糖尿病等疾病患者，常吃莲藕十分有益。莲藕熟吃，口感软糯，冷吃拌菜，则不会破坏营养。莲藕炒、炖、炸均可，比如炸藕夹、桂花糯米藕、糖醋莲藕、莲藕粥等。▲