老人居家，安全最重要。不少老人很节俭，旧物舍不得丢，阳台、房间角落、衣柜顶上等都堆满杂物，火灾风险非常高。还有的老人住房陈旧，电线凌乱且老化，易引发火灾，尤其是堆了纸箱等易燃物在家中，非常危险。加上年纪大，眼花身慢，发生火灾反应不及时，更让家人担心。为预防火灾，老人要做到“三清三关”，即清通道、清阳台、清厨房；关火源、关电源、关气源。

乱堆东西不仅容易引起火灾，还可能导致摔倒。家中客厅和卧室之间的通道不要摆放杂物，应宽敞易行。电路、网线应内置于墙壁内或地板下。一旦摔倒，切勿惊慌，先趴在地板上求助他人。如独自在家，身体缓慢活动以评估自己是否受伤，然后想办法联系家人、邻居或 120。

东西堆太多，还容易发霉生菌，散发难闻气味，严重危害人体健康。因此，无论阳台还是起居室都不宜放置杂物，发霉的东西要及时清理，注意保持屋内干净整洁。▲