广州市妇女儿童医疗中心开出电子票据 开启广东电子票据之路

“以后就不怕丢票了，医疗报销也更方便了！”外地前来市妇儿医疗中心就诊的张女士边查看本次缴费的电子票据边说道。广东省财政厅在财政部电子票据规范基础上，将区块链技术应用于财政电子票据业务，搭建了广东省财政电子票据区块链应用平台，实现财政部门对票据应用的链上智能监管，打通电子票据“最后一公里”。10月15日，首批试点上线，广州市妇女儿童医疗中心开出区块链电子票据。

张女士的微信电子发票

查看张女士的微信电子票夹小程序，票夹电子票据下方添加了“查看详情”的选项，患者点击后可以实时查看自己票据报销轨迹和流转状态，目前界面已经显示了“开具票据”的信息。

防伪可信、可追溯是区块链电子票据的主要特点，据介绍，区块链电子票据的生成、传送、存储及社会应用全过程信息被真实、全面的记录在区块链上，链上电子票据信息可防抵赖且不可更改。交款人在使用区块链电子票据报销时，报销单位可直接使用而无须再次重复核验票据真伪。如果一张电子票据已经报销，再次报销时即可查看到区块链上已报销的相关记录，从而杜绝重复报销等问题。

民众办理业务会更节时、更方便，并且有迹可查。患者在上链医院就医可以通过医院公众号实现缴费、取票及报销等“一站式”业务办理，还可以在微信卡包及电子票夹小程序内查看和保管自己的全部电子票据。患者在使用区块链电子票据报销时，也无须医院开具各种票据及证明材料，报销单位可直接链上获取相关信息，既缓解医院及报销单位窗口压力，又省时提效，将在很大程度上解决民众“看病烦”、“报销难”问题。

据悉，区块链上的数据都有严格的数字签名，所有数据加密保存，贯穿电子票据流转使用各业务场景中，只有交款人和所涉及的授信方才能查看和打开访问该电子票据信息，既确保了票据流转中报销单位对票据信息的溯源需求，又可以很好保护票据流转过程中涉及到个人隐私。解决了公众担心信息泄漏的疑虑。后续将不断扩大“上链”单位的应用范围和领域。除电子票夹小程序外，下一步还可以与粤省事打通，将区块链财政电子票据平台与便民缴费、社会化流转使用、报销入账相结合，生态共建提速广东省财政电子票据全面推广。