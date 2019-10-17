10月14日，深圳开启了《深圳经济特区控制吸烟条例》修订后的首次控烟执法，1名电子烟烟民被罚。据悉，这也是深圳开出的内地首张电子烟罚单。

根据世界卫生组织最新发布的《2019年全球烟草流行报告》指出，电子烟无疑有害，不仅有尼古丁，还有其他一些有害物质，对健康的长期影响尚不明确。吸电子烟理所应当被纳入吸烟的范畴。然而，人们对电子烟的危害却认识不足。不少电子烟产品在各大电商平台都可以轻易买到，并且以鲜艳的外表、各种果味的烟弹吸引年轻人的眼球。中国疾病预防控制中心最近的调查结果显示，我国15~24岁年龄组人群电子烟使用率为1.5%，45.4%的使用者是通过互联网渠道购得电子烟的。

在我国对电子烟监管体系并不完善的情况下，深圳对违法吸电子烟的行为开出罚单，很有示范意义，可以让更多人掐灭吸烟念头。将电子烟纳入公共场所禁烟范围，更给我们释放了这样的信号：别拿电子烟不当烟，无论是传统烟草还是电子烟，严管都是大势所趋。

当前，不少地方性法规已经落地，此前《杭州市公共场所控制吸烟条例》也将电子烟纳入管控范围，但地方性法规的监管范围毕竟相对有限。所以，加快国家层面的立法步伐迫在眉睫。要加快建立电子烟行业标准，加强流通环节的管理，防止电子烟野蛮生长、电商平台疯狂造势，如此才能保障好公共利益与公众健康，防止电子烟成为未成年人接触香烟的“第一口烟”。 （刘琛）