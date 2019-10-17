粮食生产“十五连丰”也要居安思危

“当前，我国正处在历史上粮食安全形势最好的时期。”国家粮食和物资储备局局长张务锋日前表示，2004年以来，我国粮食生产实现了“十五连丰”，今年粮食产量有望连续第五年超过1.3万亿斤；口粮自给率超过100％，谷物自给率一直保持在95％以上。粮食库存充足，市场供应充裕，不脱销、不断档。

细数70年巨变，粮食的生产与供应绝对是一个最民生、最有说服力的领域。昨天并不遥远，儿时饥饿的经历，很多中老年人都记忆犹新。这么多年来，我们依靠自己的力量实现了粮食基本自给，粮食安全取得举世瞩目的巨大成就。一方面，中国粮食产量稳步增长，做到“手中有粮，心中不慌”；另一方面，中国人膳食品种丰富多样，从“将就吃”变为“讲究吃”。今天的年轻人，已不知道饥饿为何物，面对琳琅满目的食物，倒是常常面临选择困难，这是一个了不起的进步。

彻底解决十三亿多人口吃饭问题，且饭碗里主要装着自己生产的粮食，是几代人接续努力的结果，其中也包括像“共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平这样的农业科学家。这位戏称自己是“90后”的科学家几乎天天都泡在田里，去北京参加共和国勋章授勋仪式回来，第一件事就是跑到田里。即使“我国正处在历史上粮食安全形势最好的时期”，这位年过九旬的“杂交水稻之父”仍然为粮食生产“衣带渐宽终不悔”，说明了什么？

数年前，第33个世界粮食日，国家粮食局在全国粮食干部职工中发起倡议，参加24小时饥饿体验活动，以警醒世人“丰年不忘灾年，增产不忘节约，消费不能浪费”。到了今天，保障粮食安全，仍需居安思危，未雨绸缪。因为，跨过粮食短缺时代，进入丰衣足食佳境之后，浪费问题愈发凸显，令人不安。有专家称，中国人每年在餐桌上浪费的粮食达500亿公斤，接近全国粮食总产量的十分之一，价值高达2000亿元。具体数字也许难以精确计算，但令人触目惊心的粮食浪费场景却很寻常，食堂、餐厅、外卖……白米饭、馒头随便倒掉的现象非常普遍。

这只是消费端，再看供给侧，亦有隐忧。就粮食生产而论，要有田可耕、有人可用、有技可使，而这些方面，或多或少都存在补短板、强弱项、激活力问题。以耕地为例，我国虽已采取严格的耕地保护和总量平衡制度，但随着工业化、城镇化进程不断提速，以及存在农药化肥使用不当问题，保障可用耕地面积不减的任务不轻；以农业人才为例，地由谁来种，这个问题现在不算太严重，还有五六十岁的中年人顶着，未来谁来接力？如果生产形态、职业现状不改变，年轻人是否愿意入行，值得关注；以农业技术为例，我国农业虽起步早、历史长，但技术差、发展慢，在机械化生产风靡全球之时，我国不少地方的农业生产却还是以传统生产方式为主。耕作栽培技术体系仍停留在常规耕作技术与经验上，未能达到规范化、定量化栽培，与农业高质量发展有较大差距。此外，农业基础设施薄弱、农业保障不完善、农产品结构不合理等，也是必须直面的问题。

保障粮食安全，必须开源与节流并举。开源上，必须牢记“粮食生产根本在耕地，命脉在水利，出路在科技，动力在政策，这些关键点要一个一个抓落实、抓到位，努力在高基点上实现粮食生产新突破”，扎实推进藏粮于地、藏粮于技战略；节流上，要在全国范围内持续深入开展“光盘行动”，减少“舌尖上的浪费”。

（广州日报评论员 练洪洋）