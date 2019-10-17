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每4名北京人就有1名老年人

2019年10月17日08:33 来源：健康报网

　　北京市老龄工作委员会办公室、北京市老龄协会、北京师范大学中国公益研究院近日联合发布《北京市老龄事业发展报告（2018）》。《报告》指出，截至2018年年底，北京市60岁及以上户籍老年人口增至349.1万人，占该市户籍总人口的25.4%。这意味着，每4名北京市户籍人口中就有一名60岁及以上老年人。

　　据介绍，《报告》以2018年年底的北京市老龄人口数据为基础，对该市老年人口情况进行解读。这是自2007年以来，北京市连续第13次发布老龄事业发展的年度报告。

　　《报告》指出，北京市老年人口增速快，老龄化程度高。2018年，该市60岁及以上户籍老年人口较上一年增长了4.7%，快于同期户籍人口的增长速度（1.2%）。同时高龄人口多，长寿特征凸显。截至2018年年底，北京市80岁及以上户籍老年人口达到58.4万人，较上一年增加了2.7万人；百岁及以上老年人共计928人，较上一年增加了95人；户籍居民平均期望寿命为82.2岁，较上一年增加了0.05岁。

　　《报告》同时指出，截至2018年年底，按15岁～59岁劳动年龄户籍人口抚养60岁及以上户籍人口计算，北京市老年抚养系数为42.2%，比上年增长2.5个百分点，这意味着北京市每2.4名劳动力在抚养1名老年人。（记者甘贝贝）

(责编：许晓华、李轶群)


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