中国成拉动深科技投资增长的火车头

“中国是拉动深科技投资增长的最大火车头”，10月15日波士顿咨询公司（BCG）与国际组织Hello Tomorrow在北京联合发布《深科技生态破晓而来》研究报告。报告显示，2015年至2018年，中国投资额保持年均80%以上的高增长势头。

《深科技生态破晓而来》研究报告发布现场

报告提到，深科技目前最活跃和具有发展前景的七大深科技领域为：高新材料、人工智能、生物科技、区块链、无人机和机器人学、光子学和电子学，以及量子计算。报告还称，深科技高度创新，远远领先于当前的应用科技，有望为当前最迫切的全球性问题提供新的解决方案。另一方面，在商业环境下，深科技走向成熟并推向市场需要较长时间，对资金的需求巨大。

“以中国为首的其他一些国家和地区正在逐步加大科技投入”，BCG合伙人李懋华表示。近年来，中国的科技研发一路高歌猛进。根据《经济学人》汇编的数据，按照购买力平价计算，过去20年中国的研发开支飙涨了大约400%，如今已经超过每年4000亿美元，接近欧洲和美国的水平。2018年2月，中国科技部时任部长万钢在接受路透社采访时称：“到2050年，中国需要进入创新型国家行列，成为一个技术创新大国。”

BCG董事总经理徐勤认为，短期的商业利益不应该是衡量深科技企业影响的唯一标准。深科技生态系统里面如果要实现平衡，需要政府在一定程度上引导相关企业关注有关社会整体民生福祉的一些方面。深科技涉及到的诸多领域，都能给生活环境带来长远的影响。