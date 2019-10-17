团长沙市委：让垃圾分类成青少年新时尚

“阿姨，这个垃圾是干垃圾，您要丢在贴了这个标识的垃圾桶！”每天放学后，长沙市天心区青山祠社区3年级小学生萱萱，总是站在社区的新垃圾分类桶前“执勤”，对那些看着她长大的伯伯奶奶，也丝毫不留情面。

萱萱是湖南省长沙市众多参与生活垃圾分类的学生中的一员。自长沙被纳入全国首批46个垃圾分类试点城市以来，共青团长沙市委充分发挥联系广大青少年的组织动员优势，迅速推出《“长沙蓝”青少年公益志愿行动计划（2018-2020）》三年行动项目，并以垃圾分类为主题，制订生活垃圾分类志愿服务活动方案。他们在全市遴选80家社区、30所学校为试点单位，联合30家青年社会组织、320余名青年志愿者为执行方，由农村商业银行为资助方，推动生活垃圾分类知识宣讲进学校、进社区、进网络。

团长沙市委还通过聘请“长沙蓝”形象大使、设计“长沙蓝”生活垃圾吉祥物“绿宝”“杰娃”、 制作宣传海报、拍摄宣传短视频、启动网络宣传锦鲤等系列活动，在全市掀起学习生活垃圾分类知识的热潮。

截至目前，30多家社会组织已在学校、社区累计开展“点点环保课堂”、暑期社会实践等形式多样的活动171场，17.5万名青少年直接参与。对接的社区和学校中，市民参与热情极高，不仅场场活动爆满，很多地方还要求额外增加场次。

团长沙市委还专门设计了生活垃圾分类“点点环保课堂”标准示范课程，在各试点学校和社区全面推广，并试图通过编写生活垃圾分类课本，打造垃圾分类示范教育基地，形成生活垃圾分类理论和实践教育的紧密闭环。另一方面，通过举办生活垃圾分类夏令营及各类社会实践活动，更清晰直观地展现垃圾处理过程、内容及方法，进一步提升活动效果。长沙市委副书记、市长胡忠雄参加了孩子的夏令营活动，并现场讲解垃圾分类的意义和青少年的责任，鼓励广大青少年在共青团组织的带领下养成良好的生活习惯。

团长沙市委书记叶妙表示，通过广泛的宣传发动和实施校园积分制计划，在长沙，“小手拉大手”行动，真正实现了一个青少年带动一个家庭、一批青少年影响一个社区的良好局面。团市委还联合社会企业免费投放“收宝多”等可回收垃圾袋，推动垃圾减量化、无害化、资源化利用和处理，助力全市生活垃圾分类工作不断深入。（曹茜 记者 洪克非）