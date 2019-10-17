为啥老在同一个地方跌倒

小佳是大家公认的知性美女，相貌出众、知书达理，可这样一个大家心目中的完美女人，情感之路却非常坎坷。她和初恋交往了3年，经历了无数次争吵，最后男友出轨，感情破裂。让人大跌眼镜的是，小佳后来3段情感也经历了差不多的“剧本”，不论刚开始爱得如何轰轰烈烈，走到最后还是会发现对方是脾气爆裂、缺乏沟通能力、容易背叛甚至有暴力倾向的人。小佳似乎并没有从前一段情感经历中吸取教训，而是在重复犯错。

都说“在哪里跌倒就在哪里爬起来”，但生活中，我们常常在同一个地方吃亏、犯错。汉语中，描述这一现象的成语特别多，比如“一错再错”“重蹈覆辙”“屡教不改”“执迷不悟”，从某个角度说明这是长久以来存在的人性弱点。为什么人很难从错误和失败中获得教训和成长，容易重复错误呢？

爱尔兰利默里克大学李奇博士提出的“情感消退偏好理论”可对此进行解释。李奇博士对10个国家562名参试者进行研究后发现，无论何种文化背景，都存在“情感消退偏好”现象，即负面记忆较快被遗忘，正面记忆的存留时间比负面记忆长。这有助于个人克服困难及适应环境中的变化，同时保持乐观的生活态度，但其代价是我们有意无意地遗忘了负面经历和情感，没有机会深刻地认识并避免下次犯下同样的错误，所谓“好了伤疤忘了疼”。

从某种意义上来说，人是习惯的动物，人生很大程度上是在重复一些熟悉的行为模式。而经历过的事更为熟悉，即便它是错误的，我们也倾向于再做一遍。这在神经科学中能找到一些解释。科学家发现，每当我们经历、学习一件事，与之对应的神经通路就建立起来了，下次遇到类似的情境，大脑会快速使用已有的通路，人们会表现出相似的选择和行为；而每次重复，又会强化这条通路，以至于我们会反复地做类似的事，这同样适用于做错的事。

这么看来，重复犯错是很本能、自动化的过程，克服和打破这个恶性循环，需要主动地改变思维和行为模式。首先，我们也许会忘记曾经犯的错带来的痛苦，但我们可以在犯错后悔的当下，写下这次经历带来的经验教训，来提醒自己下次碰到相似的情况时，要更理性一些，不要一冲动就走回头路。其次，建立新的好习惯来代替坏习惯，即在大脑建立新的、正确的神经通路来代替旧的、错误的通路。这需要付出强大的毅力和自制力。例如你总是因为玩手机而晚睡，可以强迫自己把“玩手机”变成“阅读”，坚持这样的习惯，到后来就会越来越容易保持。最后，也不要过于责备自己犯错和失误，放下这种心理负担，反而会减少对失败的强化，有利于消除“错误通路”。